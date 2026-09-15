Kırşehir'de yapılan asayiş uygulamasında 9 kişi gözaltına alındı
Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve Çiçekdağı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada tabanca, av tüfeği, kurusıkı silahlar, yüzlerce fişek ve uyuşturucu madde bulundu. Olayla bağlantılı 9 kişi gözaltına alındı, haklarında yasal işlem başlatıldı.
Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonlarında 2 av tüfeği, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 152 fişek, 3 kesici alet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
OPERASYON KENT MERKEZİNDE DÜZENLENDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Çiçekdağı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, ruhsatsız silah bulunduran ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, kent merkezinde gerçekleştirilen uygulama ve yürütülen adli olaylarda, ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 152 fişek, 3 kesici alet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
9 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM
Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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