Yemen cephesi alev alev! Husiler çatışma görüntülerini yayımladı

Yemen'de uzun süredir devam eden savaşta tansiyon yeniden zirveye çıktı. İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan'ın desteklediği ve uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar, ülkenin birçok noktasında yoğunlaştı.

Husilerin askeri medya birimi, Suudi Arabistan destekli Yemen güçleriyle yaşanan çatışmalara ilişkin yeni görüntüler yayımladı. Reuters'ın 15 Eylül tarihli haberinde de Husilerin 14 Eylül'de Yemen'in batısındaki büyük çaplı harekâtta elde ettikleri kazanımları gösterdiği belirtilen görüntüler yayımladığı aktarıldı. Reuters, söz konusu görüntülerin Hudeyde ve Taiz vilayetlerinden olduğu bilgisinin Husiler tarafından verildiğini belirtti.

HUSİLER STRATEJİK BÖLGELERDE İLERLEDİ

Son çatışmalarda en dikkat çekici gelişmelerden biri Husilerin Yemen'in batısındaki ilerleyişi oldu. AP'nin aktardığına göre Husiler stratejik liman kenti Moha'yı ve Babülmendep Boğazı'ndaki bir adayı ele geçirdi. Yemen hükümeti ise kaybedilen bölgeleri geri almak için Kızıldeniz kıyısına daha fazla kuvvet göndereceğini duyurdu.

Guardian'ın 15 Eylül tarihli haberine göre Husiler daha sonra Büyük ve Küçük Haniş adalarının kontrolünü de ele geçirerek Kızıldeniz'deki stratejik konumlarını güçlendirdi. Gelişmeler, dünyanın en önemli deniz geçişlerinden biri olan Babülmendep çevresindeki askeri dengeyi de değiştirdi.

HÜKÜMET GÜÇLERİ KARŞI SALDIRIYA GEÇTİ

Husilerin ilerleyişine karşı Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri de birçok cephede karşı saldırılar düzenliyor.

Al Jazeera'nın aktardığına göre hükümet güçleri, Husilerin saldırısını püskürttükten sonra Taiz'in batısında bazı mevzileri geri aldı ve ilerlemeye başladı. Operasyona Husi mevzilerini hedef alan hava saldırıları da eşlik etti.

Çatışmalar Taiz'le sınırlı kalmadı. El Cevf, Marib ve Kızıldeniz kıyısındaki cephelerde de yoğun çatışmalar yaşanıyor. AP'ye göre son haftalarda yaşanan çatışmalarda Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş güçleri, 500'den fazla hükümet askerinin ve yaklaşık 1000 Husi savaşçısının öldüğünü açıkladı. Bu rakamlar bağımsız olarak doğrulanmış değil.

SUUDİ ARABİSTAN DA DOĞRUDAN HEDEFTE

Çatışmalar Yemen sınırlarını da aşmış durumda. Husiler son günlerde Suudi Arabistan topraklarına füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirdi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Şarura askeri üssünü füze ve İHA'larla hedef aldıklarını açıklamış; saldırının silah depoları ile komuta-kontrol merkezlerine yönelik olduğunu söylemişti.

Financial Times'ın 15 Eylül tarihli haberine göre son bir haftadaki Husi füze ve İHA saldırılarında Suudi Arabistan'da 13 kişi yaralandı; Abha, Taif ve Hamis Muşayt dahil bazı bölgelerde maddi hasar meydana geldi.

SUUDİ ARABİSTAN HAVA SALDIRILARIYLA KARŞILIK VERDİ

Husiler ise Suudi Arabistan'ı Yemen'e yoğun hava saldırıları düzenlemekle suçluyor.

Husi siyasi bürosundan Nasreddin Amir'in açıklamasına göre Suudi güçleri 9 Eylül gecesi Marib, El Cevf, Taiz ve Hudeyde'deki Husi kontrolündeki bölgelere 32 hava saldırısı gerçekleştirdi. Husi kaynakları özellikle Marib'in Sirvah bölgesinde yoğun bombardıman yaşandığını bildirdi. AP de birkaç gün önce Husilerin dört vilayette 32 Suudi hava saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladığını aktardı.

BABÜLMENDEP'TE DENGELER DEĞİŞİYOR

Çatışmaların en kritik boyutunu Babülmendep Boğazı oluşturuyor. Kızıldeniz'i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan boğaz, dünya deniz ticareti ve enerji taşımacılığı açısından stratejik öneme sahip.

Husilerin Moha ve çevresindeki adalarda kontrol sağlaması, grubun Babülmendep üzerindeki askeri baskısını artırdı. Wall Street Journal, Husilerin hızlı ilerleyişinin küresel enerji sevkiyatında kritik öneme sahip bu koridor üzerindeki güç dengesini değiştirdiğini yazdı. Guardian ise gelişmelerin özellikle Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti.

ON BİNLERCE KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Savaşın yeniden şiddetlenmesi sivilleri de doğrudan etkiliyor. AP'nin 15 Eylül tarihli haberine göre Yemen'deki son çatışmalar nedeniyle yaklaşık 94 bin kişi yerinden edildi. Yaklaşık 2 bin Yemenli ise Kızıldeniz'i geçerek Cibuti'ye ulaştı. Yakıt sıkıntısı nedeniyle ülkeden ayrılmaya çalışan sivillerin tahliyesi de giderek zorlaşıyor.