TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha - Son Dakika
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TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha

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Son dönemde yaşanan skandallarla sıkça gündeme gelen sosyal medya platformu TikTok'ta yeni bir akım büyük tepki topladı. Platformda kullanıcıların canlı yayın açarak izdivaç programı konseptiyle yayınlar yapmaya başlaması kamuoyunda rahatsızlık yarattı.

Denetimsiz içerikleri ve canlı yayınlardaki uygunsuz görüntülerle sık sık eleştirilerin hedefi olan TikTok'ta, ekranlarda yasaklanan evlilik programı formatlarının bireysel yayınlarla sürdürüldüğü görüldü.

İZLENME İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR

Önüne gelen kullanıcının canlı yayın açarak evlilik adaylarını yayına alması ve tık almak uğruna yürütülen diyaloglar sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. 

TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha

YAPTIRIM TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından platformdaki denetimsizlik ve bu tür yayınlara yönelik olası yaptırımlar yeniden gündeme geldi. 

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kemal Kemal:
    tiktok kapatılsın, nasıl ki zürafa sokakta ki o malum ev kapatildiysa...çünkü birebir aynı 15 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    Bunlarda da moda oldu kapanıp bir ton ruj sürüyorlar. 0 0 Yanıtla
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