Transfere 366 milyon euro harcadılar! 5 maçta sadece 1 gol attılar

İngiltere'de yaz transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından Tottenham'da işler yolunda gitmiyor. Kadrosunu güçlendirmek için 366 milyon euro bonservis harcaması yapan Londra ekibi, sezona oldukça kötü başladı.

366 MİLYON EURO HARCADILAR, GALİBİYET YOK

Geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulan Tottenham, Premier Lig'de bu sezon çıktığı ilk 4 karşılaşmada gol atamadı ve yalnızca 2 puan toplayabildi.

İngiliz ekibinin kötü serisi Lig Kupası'nda da devam etti. Tottenham, Liverpool karşısında sezonun ilk golünü bulmasına rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Böylece Tottenham, ilk 5 resmi maçında yalnızca 1 gol atarken hiçbir karşılaşmayı kazanamadı.

LIVERPOOL KUPANIN DIŞINA İTTİ

İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Liverpool, Tottenham'ı Anfield'da konuk etti. Ev sahibi ekip 21. dakikada Mac Allister'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Liverpool, 54. dakikada Gakpo ile farkı 2'ye çıkardı. Tottenham'ın 69. dakikada Gallagher ile bulduğu gol skoru 2-1'e getirirken, 90+1. dakikada sahneye çıkan Szoboszlai maçın sonucunu belirledi: 3-1.

TOTTENHAM KUPAYA VEDA ETTİ

Bu sonuçla Liverpool adını Lig Kupası'nda bir üst tura yazdırırken Tottenham'ın kupa macerası sona erdi. Premier Lig'deki bir sonraki maçında Liverpool, Bournemouth'a konuk olacak. Tottenham ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.

FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAKLAR

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, Devler Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü sarı-lacivertlilere konuk olacak.

Lig Kupası'nda günün diğer sonuçları: