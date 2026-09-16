Transfere 366 milyon euro harcadılar! 5 maçta sadece 1 gol attılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Transfere 366 milyon euro harcadılar! 5 maçta sadece 1 gol attılar

Transfere 366 milyon euro harcadılar! 5 maçta sadece 1 gol attılar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz transfer döneminde kadrosuna 366 milyon euroluk yatırım yapan Tottenham'da kötü gidişat devam ediyor. Premier Lig'deki ilk 4 maçında gol atamayan İngiliz ekibi, Lig Kupası'nda Liverpool'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Tottenham böylece sezonun ilk 5 resmi maçında yalnızca 1 gol atarken galibiyetle tanışamadı.

İngiltere'de yaz transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından Tottenham'da işler yolunda gitmiyor. Kadrosunu güçlendirmek için 366 milyon euro bonservis harcaması yapan Londra ekibi, sezona oldukça kötü başladı.

366 MİLYON EURO HARCADILAR, GALİBİYET YOK

Geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulan Tottenham, Premier Lig'de bu sezon çıktığı ilk 4 karşılaşmada gol atamadı ve yalnızca 2 puan toplayabildi.

İngiliz ekibinin kötü serisi Lig Kupası'nda da devam etti. Tottenham, Liverpool karşısında sezonun ilk golünü bulmasına rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Böylece Tottenham, ilk 5 resmi maçında yalnızca 1 gol atarken hiçbir karşılaşmayı kazanamadı.

LIVERPOOL KUPANIN DIŞINA İTTİ

İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Liverpool, Tottenham'ı Anfield'da konuk etti. Ev sahibi ekip 21. dakikada Mac Allister'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Liverpool, 54. dakikada Gakpo ile farkı 2'ye çıkardı. Tottenham'ın 69. dakikada Gallagher ile bulduğu gol skoru 2-1'e getirirken, 90+1. dakikada sahneye çıkan Szoboszlai maçın sonucunu belirledi: 3-1.

TOTTENHAM KUPAYA VEDA ETTİ

Bu sonuçla Liverpool adını Lig Kupası'nda bir üst tura yazdırırken Tottenham'ın kupa macerası sona erdi. Premier Lig'deki bir sonraki maçında Liverpool, Bournemouth'a konuk olacak. Tottenham ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.

FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAKLAR

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, Devler Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü sarı-lacivertlilere konuk olacak.

Lig Kupası'nda günün diğer sonuçları:

  • Peterborough 3-3 Barnsley (Peterborough penaltılarla 7-6 kazandı)
  • West Ham 2-3 Fulham
  • Ipswich 2-4 Arsenal
  • Reading 1-2 Brentford

Tottenham Hotspur FC, Tottenham Hotspur FC, Tottenham, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transfere 366 milyon euro harcadılar! 5 maçta sadece 1 gol attılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı Görüntülere rağmen serbest bırakıldı Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı! Görüntülere rağmen serbest bırakıldı
Adliye önünde toplanan LGBTİ’lere polis müdahalesi O anlar kamerada Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada
Eş-Şara’dan Erdoğan’a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı Eş-Şara'dan Erdoğan'a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı

10:23
Bahçeli’nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
10:21
TikTok’ta tepki çeken bir skandal daha
TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha
10:19
Galatasaray’da deprem Son transferin testleri şoke etti
Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti
10:06
Vay be Tedesco Fener’den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu
Vay be Tedesco! Fener'den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu
09:56
Samsunspor’un golcüsü Yunan devine gitti İşte bonservisi
Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi
09:56
Trump’a Kongre’den İran darbesi 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
09:43
Büyük ayıp Bellingham’dan MVP Arda Güler’e olay hareket
Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket
09:42
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu’ndan ilk yorum Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
09:20
Motorine bir zam daha Fiyat 100 lirayı aşacak
Motorine bir zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak
09:03
“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı O anlar kamerada
“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 10:46:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Transfere 366 milyon euro harcadılar! 5 maçta sadece 1 gol attılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement