Servis minibüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Servis minibüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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İstanbul Esenyurt'ta 6 yaşındaki çocuk, annesiyle birlikte bulunduğu sırada elinden çıkarak yola koştu. O sırada sokağa giren servis minibüsü küçük çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, servis minibüsünün sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazası yürekleri yaktı. Servis minibüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

ANNESİNİN ELİNDEN ÇIKIP YOLA KOŞTU

Kaza, Esenyurt'un Namık Kemal Mahallesi 9. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 LZY 901 plakalı servis minibüsü sokağa girdiği sırada, annesinin yanında bulunan 6 yaşındaki çocuk bir anda annesinin elinden çıkarak yola çıktı. Tam bu sırada servis minibüsü küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yere savrularak ağır yaralandı.

Servis minibüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ancak yapılan kontrollerde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiğinin belirlenmesinin ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de kazanın meydana geldiği noktada çalışma yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından 6 yaşındaki çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.

SERVİS MİNİBÜSÜNÜN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kazanın ardından servis minibüsünü kullanan sürücüyü gözaltına aldı. Sürücüyle ilgili işlemler sürerken kazanın nasıl meydana geldiğinin tüm ayrıntılarıyla belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Servis minibüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, Esenyurt, Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, İstanbul, Polis, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Servis minibüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Servis minibüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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