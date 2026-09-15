Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazası yürekleri yaktı. Servis minibüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

ANNESİNİN ELİNDEN ÇIKIP YOLA KOŞTU

Kaza, Esenyurt'un Namık Kemal Mahallesi 9. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 LZY 901 plakalı servis minibüsü sokağa girdiği sırada, annesinin yanında bulunan 6 yaşındaki çocuk bir anda annesinin elinden çıkarak yola çıktı. Tam bu sırada servis minibüsü küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yere savrularak ağır yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ancak yapılan kontrollerde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiğinin belirlenmesinin ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de kazanın meydana geldiği noktada çalışma yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından 6 yaşındaki çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.

SERVİS MİNİBÜSÜNÜN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kazanın ardından servis minibüsünü kullanan sürücüyü gözaltına aldı. Sürücüyle ilgili işlemler sürerken kazanın nasıl meydana geldiğinin tüm ayrıntılarıyla belirlenmesi için inceleme başlatıldı.