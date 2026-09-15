700 kilo altın çıkarıp zengin olmuştu! Ünlü madencinin son hali yürek burktu - Son Dakika
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700 kilo altın çıkarıp zengin olmuştu! Ünlü madencinin son hali yürek burktu

700 kilo altın çıkarıp zengin olmuştu! Ünlü madencinin son hali yürek burktu
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Brezilya'da Serra Pelada madeninde kendi anlatımına göre yaklaşık 700 kilo altın çıkararak büyük servet kazanan Chico Osório, parasıyla iki uçak satın aldı. Ancak bankanın batması ve yatırımlarının kötü gitmesiyle servetinin büyük bölümünü kaybeden 73 yaşındaki eski madenci, bugün derme çatma ahşap bir kulübede kısıtlı imkanlarla yaşamını sürdürüyor.

Brezilya'nın Pará eyaletindeki Serra Pelada'ya binlerce kişinin zengin olma hayaliyle akın ettiği yıllarda madenciliğe başlayan Chico Osório, altına ulaşmayı başaran isimlerden biri oldu. Yıllarca ağır şartlar altında çalışan Osório, çıkardığı altın sayesinde kısa sürede büyük bir servete kavuştu.

700 KİLO ALTIN ÇIKARDI

Serra Pelada'da altına hücumun yaşandığı dönemde on binlerce kişi bölgede çalışıyordu. Madenciler, çoğu zaman ağır makineler kullanmadan toprağı kazıyor, onlarca kilogram ağırlığındaki çuvalları dik yamaçlara kurulan ahşap merdivenlerden taşıyordu.

Osório da aynı şartlarda yıllarca altın aradı. Eski madencinin kendi anlatımına göre, Serra Pelada'daki çalışmaları boyunca çıkardığı altının toplamı yaklaşık 700 kilograma ulaştı.

KAZANDIĞI PARAYLA İKİ UÇAK ALDI

Çıkardığı altınlar Osório'nun hayatını tamamen değiştirdi. Büyük bir servete kavuşan madenci, kazancının bir bölümünü bankaya yatırırken parasıyla iki uçak satın aldı. Servetinin bir kısmını da madenciliğe devam edebilmek için ekipman ve farklı yatırımlara ayırdı.

700 kilo altın çıkarıp zengin olmuştu! Ünlü madencinin son hali yürek burktu

Ancak Osório'nun şansı uzun sürmedi. Parasının bir bölümünü tuttuğu bankanın batmasıyla büyük kayıp yaşayan madencinin diğer yatırımları da istediği gibi gitmedi. Yıllarca topraktan çıkardığı altınlarla oluşturduğu servet zaman içerisinde büyük ölçüde eridi.

EFSANE MADENCİNİN SON HALİ ŞAŞIRTTI

28 Aralık 1952 doğumlu Chico Osório, bugün 73 yaşında ve Serra Pelada'nın bulunduğu Curionópolis'te yaşamaya devam ediyor. Ancak bugünkü yaşamı, yüzlerce kilo altın çıkardığı ve iki uçak sahibi olduğu günlerden oldukça farklı.

700 kilo altın çıkarıp zengin olmuştu! Ünlü madencinin son hali yürek burktu

Bir dönemin varlıklı madencisi, bugün derme çatma ahşap bir kulübede kısıtlı imkanlarla hayatını sürdürüyor. Büyük servetinden geriye ise bölgede bulunan bir kuyu ile eski madencilik ekipmanlarının kaldığı belirtiliyor.

SERRA PELADA'DAN VAZGEÇMEDİ

Yaşadığı büyük maddi kayıplara rağmen Osório, kendisine bir dönem servet kazandıran Serra Pelada'dan kopmadı. 73 yaşındaki eski madenci, bölgedeki madencilik faaliyetlerinin yeniden başlamasını ve Serra Pelada'nın eski hareketli günlerine dönmesini umut ediyor.

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Son Dakika Brezilya 700 kilo altın çıkarıp zengin olmuştu! Ünlü madencinin son hali yürek burktu - Son Dakika

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