“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı! O anlar kamerada - Son Dakika
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“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

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İstanbul Eyüpsultan'da 22 yaşındaki bir genç, annesini taciz ettiği ve ısrarla takip ettiği öne sürülen şahsı parkta silahla bacaklarından vurarak yaraladı. Olayın ardından hızla bölgeden uzaklaşmaya çalışan saldırgan, polis ekiplerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Eyüpsultan'da 22 yaşındaki Hasan Hüseyin K., annesini taciz ettiği ve ısrarla takip ettiği öne sürülen 24 yaşındaki Gürkan A.'ya parkta kurşun yağdırdı.

İddialara göre 22 yaşındaki Hasan Hüseyin K., annesinin bir süredir rahatsız edildiğini ve adım adım takip edildiğini öğrendi. Annesini taciz ettiğini öne sürdüğü 24 yaşındaki Gürkan A. ile bölgedeki bir parkta karşı karşıya gelen genç adam, yanında bulundurduğu silahını çekerek ateşledi. Çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan tartışmanın ardından patlayan silah sesleri bölgede büyük bir paniğe neden oldu.

İKİ BACAĞINDAN VURDU, POLİSTEN KAÇAMADI

Silahtan çıkan kurşunların iki bacağına da isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılan Gürkan A., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçmaya yeltenen şüpheli Hasan Hüseyin K. ise emniyet güçlerinin bölgede başlattığı hızlı çalışma neticesinde silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.

“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Eyüpsultan, İstanbul, 3. Sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa “Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı! O anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • YÜCEL ÜNVEREN YÜCEL ÜNVEREN:
    ya milletin başına gelen belasını dedikodusunu gıybetini yapmayın kardeşim boş işler Allah’a zikredin nefsimize uymayan akıllı olun 5 4 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    Sen şimdi içeride yat dışarıda ne olacak polis denen birşey var ülkede 2 1 Yanıtla
  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Sizce kim haklı...?? 2 1 Yanıtla
  • zerdelci@hotmail.com [email protected]:
    mahallenin bakkalı ya da kasap olabilir, evet bence bu ikisinden biri 0 2 Yanıtla
    Merve Hatun Merve Hatun:
    sen fazla emrah filmi izleme.. 2 0
  • Halis demir Halis demir:
    doğruysa vuran haklı yada için iç yüzünü bilmiyoruz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: “Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı! O anlar kamerada - Son Dakika
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