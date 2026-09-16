İstanbul'da inşaat kazası! İşçinin boynuna demir saplandı

İstanbul'da inşaat kazası! İşçinin boynuna demir saplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Karagümrük'te bir inşaatta 1'inci kattan düşen 60 yaşındaki işçi Zihni Demirsoy, yere yığılı duran inşaat demirlerinin üzerine düştü ve boynuna demir saplandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri işçiyi kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti; ağır yaralanan Demirsoy ambulansla hastaneye kaldırıldı.
FATİH'te bir inşaatın 1'inci katında çalışırken dengesini kaybeden işçi Zihni Demirsoy (60) aşağıdaki inşaat demirlerinin üzerine düştü. Ağır yaralanan Demirsoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
BOYNUNA DEMİR SAPLANDI
Olay, saat 13.30 sıralarında Karagümrük Mahallesi Ata Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatın 1'inci katında çalışan işçi Zihni Demirsoy dengesini kaybederek aşağıdaki inşaat demirlerinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boynuna inşaat demiri saplanan işçi için kurtarma çalışması başlatıldı.
İTFAİYE KURTARDI, HASTANEYE KALDIRILDI
Ekiplerin yardımıyla inşaat alanından çıkarılan Demirsoy, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayda ağır yaralandığı belirlenen işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde çalışmalarda bulunurken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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