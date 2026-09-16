İstanbul'da inşaat kazası! İşçinin boynuna demir saplandı

FATİH'te bir inşaatın 1'inci katında çalışırken dengesini kaybeden işçi Zihni Demirsoy (60) aşağıdaki inşaat demirlerinin üzerine düştü. Ağır yaralanan Demirsoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BOYNUNA DEMİR SAPLANDI

Olay, saat 13.30 sıralarında Karagümrük Mahallesi Ata Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatın 1'inci katında çalışan işçi Zihni Demirsoy dengesini kaybederek aşağıdaki inşaat demirlerinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boynuna inşaat demiri saplanan işçi için kurtarma çalışması başlatıldı.

İTFAİYE KURTARDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin yardımıyla inşaat alanından çıkarılan Demirsoy, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayda ağır yaralandığı belirlenen işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde çalışmalarda bulunurken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.