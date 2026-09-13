Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Günday ve iki ATT tutuklandı, altı şüpheli serbest - Son Dakika
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Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Günday ve iki ATT tutuklandı, altı şüpheli serbest

Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Günday ve iki ATT tutuklandı, altı şüpheli serbest
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Ergenekon kapsamında Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada gazeteci Selahattin Günday ile iki acil tıp teknisyeni tutuklandı. Aralarında kameraman İdris Tiftikçi'nin de bulunduğu altı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İSTANBUL) - Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada gazeteci Selahattin Günday ile iki acil tıp teknisyeni tutuklandı. Altı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan biri gazeteci, biri kameraman ve yedisi sağlık çalışanı dokuz şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, jandarma ekiplerince Silivri Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık, gazeteci Selahattin Günday'ı "istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", iki acil tıp teknisyenini (ATT) ise "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Kameraman İdris Tiftikçi'nin de aralarında bulunduğu altı şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Sulh ceza hakimliği, Selahattin Günday ile iki acil tıp teknisyeninin tutuklanmasına karar verdi. Diğer altı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ERSÖZ: "BU GECE BİR HUKUK GARABETİ YAŞADIK"

Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkilinin Kozinoğlu'nun 2011 yılında Beşiktaş Adliyesi'ne götürüldüğü sırada kaydedilen görüntüleri haberleştirdiği gerekçesiyle tutuklandığını bildirdi.

Tutuklama kararına itiraz edeceklerini belirten Ersöz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece bir hukuk garabeti yaşadık. Gazeteci Selahattin Günday, 2011 senesinde Kaşif Kozinoğlu'nun Beşiktaş Adliyesi'ne girerkenki görüntülerini haberleştirdiği iddiasıyla, '2011 senesinde yürürlükte olmayan' MİT Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında tutuklandı. Yürürlükte değildi diyorum çünkü MİT Kanunu'nda 2014 senesinde esaslı değişiklikler yapılmış ve madde baştan sona yeniden düzenlenmişti. Özetle, 2011 senesinde işlendiği iddia olunan bir suçtan, 2014 senesinde yapılan düzenleme dayanak gösterilerek tutuklama kararı verilmiş oldu."

"ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ BİR FİİLDEN TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ"

Suçlamaya konu görüntülerin çok sayıda basın mensubu tarafından kaydedildiğini savunan Ersöz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bir başka garabet ise tutuklama kararının, 'zaman aşımına uğramış' sözde bir eylemden verilmesiydi. Kaşif Kozinoğlu, Mart 2011'de Beşiktaş Adliyesi'ne gelmiş ve adliye çevresindeki görüntüleri birçok ajans ve gazete tarafından haberleştirilmişti. O tarihte suç olmayan ancak her halükarda '15 yıllık zaman aşımına uğramış' olan bir fiilden tutuklama kararı verilmiş oldu."

Savcılık ifadesi ve hakimlik sorgusu sırasında bu hususları dile getirdiklerini aktaran Ersöz, iddialarının dikkate alınmadığını öne sürdü.

Ersöz, tutuklama kararına itiraz edeceklerini belirterek, kameraman İdris Tiftikçi'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi. Tiftikçi hakkında uygulanan adli kontrol tedbirine dayanak gösterilen suçun da 2011 yılında yürürlükte olmayan bir kanun maddesine dayandırıldığını savunan Ersöz, bu karara da itiraz edeceklerini kaydetti.

KOZİNOĞLU 2011 YILINDA CEZAEVİNDE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitirmişti. Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma yıllar sonra yeniden başlatılmıştı.

Kaynak: ANKA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Silivri Cezaevi, Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Günday ve iki ATT tutuklandı, altı şüpheli serbest - Son Dakika

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