Beşiktaş maçı öncesi Marsilya'da deprem - Son Dakika
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Beşiktaş maçı öncesi Marsilya'da deprem

Beşiktaş maçı öncesi Marsilya\'da deprem
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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Beşiktaş- Marsilya karşılaşmasına az bir süre kala Fransa'da dikkat çeken bir tartışma başladı. Marsilya Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun Avrupa Ligi'ne ne kadar ağırlık verilmesi gerektiğini sorguladığı iddiası, kulübün çevresinde büyük tepkiye neden oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş ile karşılaşmaya hazırlanan Marsilya, zorlu İstanbul deplasmanı öncesinde ciddi kadro problemleri ve tartışmalarla çalkalanıyor. Bruno Genesio yönetimindeki Fransız ekibinde, yaz transfer döneminde yaşanan oyuncu kayıpları ve yerlerinin doldurulamaması camiada huzursuzluğa yol açtı.

KADRO OLDUKÇA ZAYIFLADI

Yaz transfer döneminde önemli isimleriyle yollarını ayıran Fransız temsilcisi, takımdan ayrılan oyuncuların yerini gerekli takviyelerle dolduramadı. İstanbul’a kısıtlı ve sıkıntılı bir kadroyla gelecek olan Marsilya’da kadro derinliğinin yetersizliği teknik heyeti kara kara düşündürüyor.

ESKİ KALECİDEN SERT TEPKİ

Kulübün Avrupa Ligi’ni ikinci plana atabileceği yönündeki iddialara Marsilya’nın eski kalecilerinden Jerome Alonzo sert çıktı. Fransız basını La Provence’a konuşan Alonzo, "Avrupa Ligi'ni gözden çıkaramazsınız. Her şeyden önce taraftarlara ve kulübün tarihine duyulan saygı nedeniyle bunu yapamazsınız!" ifadelerini kullanarak yönetime ve teknik heyete tepki gösterdi.

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Son Dakika Spor Beşiktaş maçı öncesi Marsilya'da deprem - Son Dakika

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