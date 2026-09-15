Bolu'da kaza sonrası gazetecilere 'çekmeyin' tepkisi: Eşeğe mi diyoruz - Son Dakika
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Bolu'da kaza sonrası gazetecilere 'çekmeyin' tepkisi: Eşeğe mi diyoruz

Bolu\'da kaza sonrası gazetecilere \'çekmeyin\' tepkisi: Eşeğe mi diyoruz
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Bolu'da elektrikli bisikletten düşerek yaralanan çocuğu görüntülemek isteyen gazetecilere sağlık ekibi izin vermedi. 'Sirk mi burası, eşeğe mi diyoruz' diyerek tepki gösteren ekip, basın kartı gösterilmesine rağmen çekim yapılmasına engel oldu. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da iki çocuğun elektrikli bisikletten düştüğü kazayı haberleştirmek isteyen gazetecilere sağlık çalışanları tepki gösterdi. Kamuya açık alanda çekim yapan gazetecilere sağlık personeli, "Sirk mi burası", "Eşeğe mi diyoruz, çekmeyin" dedi.

Kaza, Çıkınlar Mahallesi 3604 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta elektrikli bisikletle seyreden 2 çocuk, bisikletin dengesini kaybederek yere düştü. Çocuklardan biri bacağından yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sedyeyle ambulansa bindirildi.

SİRK Mİ BURASI, EŞEĞE Mİ DİYORUZ?

Olay yerinde bulunan gazetecilere sağlık ekipleri tepki göstermeye devam etti. Sağlık personeli gazetecilere, "Sirk mi burası", "Çekmeyin, eşeğe mi diyoruz" dedi. Basın kartını göstermelerine rağmen çekim yapamayacaklarını söyleyen sağlık personeli, "İyi artık basınsınız diye her şeyi çekin" dedi.

Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzzet Baysal, 3. Sayfa, Çocuk, Kaza, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da kaza sonrası gazetecilere 'çekmeyin' tepkisi: Eşeğe mi diyoruz - Son Dakika

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