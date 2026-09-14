Seda Sayan'a 200 milyon TL'lik reklam kazancı soruldu - Son Dakika
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Seda Sayan'a 200 milyon TL'lik reklam kazancı soruldu

Seda Sayan\'a 200 milyon TL\'lik reklam kazancı soruldu
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Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın 4 farklı markanın reklam filminden toplam 200 milyon TL kazandığı iddiası dikkat çekti. İstanbul'daki konseri öncesinde gazetecilerin karşısına çıkan Sayan'a konuşulan rakam soruldu. Ünlü şarkıcı, 4 reklam filmi ve 200 milyon TL'lik kazanç iddiasını yalanlarken, vergi rekortmeni olduğu dönemleri de hatırlatarak "Kazanıyorum, vergimi veriyorum. Gerçekten çok abartılı" dedi.

200 milyon TL'lik reklam anlaşması iddiasıyla adı anılan Seda Sayan sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken konuşulan rakama açıklık getirdi.

4 REKLAMDAN 200 MİLYON TL İDDİASI

Seda Sayan, İstanbul'da verdiği konser öncesinde kuliste gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtlayan ünlü şarkıcıya, son dönemde hakkında ortaya atılan dikkat çekici reklam anlaşması iddiası da soruldu. İddiaya göre Seda Sayan, 4 farklı markanın reklam filminde yer alarak toplam 200 milyon TL gelir elde etti. Konuşulan rakamın ardından gözler ünlü şarkıcıya çevrildi. Sayan ise iddiayı net ifadelerle yalanladı.

"ÖYLE 4 REKLAM FALAN DA YOK"

Kendisinin 4 reklam filminden 200 milyon TL kazandığı yönündeki iddiaya yanıt veren Seda Sayan, hem reklam sayısının hem de konuşulan rakamın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sayan, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yok alakası yok. Öyle 4 reklam falan da yok. O fiyatlarda gerçekten alakası yok. Beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz kazandığım zamanlar vergi rekortmeni olmuş bir isim olduğum için. Kazanıyorum, vergimi veriyorum. Gerçekten çok abartılı"

Seda Sayan, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Seda Sayan Seda Sayan'a 200 milyon TL'lik reklam kazancı soruldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Necmi Güner Necmi Güner:
    hangi vergiden bas ediyorsun. siz yağmurlu havada su bile vermezsiniz ?? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Seda Sayan'a 200 milyon TL'lik reklam kazancı soruldu - Son Dakika
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