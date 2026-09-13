Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek - Son Dakika
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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi\'nin senaristleri ifade verecek
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla savcılığa ifade verecekleri öğrenildi.

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturması genişledi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtlar Vadisi dizisindeki ilginç tesadüfle ilgili harekete geçti

Savcılık, dizinin senaristleri  Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ı bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermeye çağırdı. Üç isim yarın ifade verecek.

KURTLAR VADİSİ DİZİSİNDEKİ İLGİNÇ TESADÜF

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında geçirdiği şüpheli kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm dosyasının yeniden açılması, Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki "Kazım Kaşifoğlu" karakterini yeniden akıllara getirdi.

DİZİDEKİ SAHNEDEN 3 GÜN SONRA KOZİNOĞLU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 10 Kasım 2011’de yayımlanan 136. bölümünde, Kozinoğlu’nu simgeleyen, dizide hain olarak gösterilen "Kazım Kaşifoğlu" karakteri hakkında infaz kararı verilmiş ve bu yayından yalnızca üç gün sonra, 13 Kasım 2011’de gerçek hayattaki Kozinoğlu hücresinde hayatını kaybetmişti. 

Millî İstihbarat Teşkilatı, Silivri Cezaevi, Bahadır Özdener, Kaşif Kozinoğlu, Kurtlar Vadisi, Raci Şaşmaz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kaşif Kozinoğlu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek - Son Dakika

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