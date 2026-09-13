15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ili kapsayan "Ailem Güvende" operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu ve 2026/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda çocukların, aile kurumunun ve toplum düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Gürlek, bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma ekiplerinin katılımıyla "Ailem Güvende" operasyonlarının başlatıldığını duyurdu.

15 İLDE 162 ŞÜPHELİYE YÖNELİK İŞLEM

Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre, 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan çalışmalar kapsamında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştiriliyor.

Soruşturmalarda fuhşa aracılık veya yer temin eden kişiler ile bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler incelemeye alındı.

Müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu tür içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler de soruşturmaların kapsamına dahil edildi.

GİZLİ SORUŞTURMACILAR GÖREVLENDİRİLDİ

Bakan Gürlek, soruşturmalar kapsamında gizli soruşturmacı görevlendirildiğini, teknik ve fiziki takip yapıldığını açıkladı.

Tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtlarından elde edilen bulguların ardından eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Çok sayıda hesap ve internet sitesi hakkında da erişimin engellenmesi tedbiri uygulandı.

MASAK İNCELEMESİNDE YURT DIŞINDAN FON TESPİTİ

Operasyonların mali boyutuna ilişkin de bilgi veren Gürlek, MASAK incelemelerinde dikkat çeken para hareketlerinin belirlendiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Söz konusu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısının araştırıldığı belirtildi.

"HİÇBİR YASA DIŞI FAALİYETE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Operasyonlarda görev alan savcılık, Emniyet ve Jandarma personeline teşekkür eden Bakan Gürlek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde, çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz!"

15 ilde

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Akın Gürlek, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 ilde 'Ailem Güvende' operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Izzet Emre Izzet Emre:
    Teşekkürler sayın bakanım! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti 20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti
Çocuk yapana 70 bin dolar Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı Çocuk yapana 70 bin dolar! Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı
AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti
Erdoğan “Kapımız açık” demişti Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi
ABD’de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı ABD'de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

09:40
Özgür Özel’in “Hesap verecekler“ çıkışına AK Parti’den çok sert tepki
Özgür Özel'in "Hesap verecekler" çıkışına AK Parti'den çok sert tepki
09:32
Araç sahiplerine kötü haber Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor
09:09
Düğün öncesi gelin almada kavga Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
08:44
21 yaşındaki anne yanmış halde bulundu Ölmeden önce söyledikleri ürpertti
21 yaşındaki anne yanmış halde bulundu! Ölmeden önce söyledikleri ürpertti
08:28
15. kattan atladı, bebek arabasının üzerine düştü İkisi de hayatını kaybetti
15. kattan atladı, bebek arabasının üzerine düştü! İkisi de hayatını kaybetti
08:08
Zabıta uyardı, esnaf çılgına döndü Balıkları tek tek yere fırlattı
Zabıta uyardı, esnaf çılgına döndü! Balıkları tek tek yere fırlattı
07:34
Ermenistan’dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız
Ermenistan'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız
07:19
Et ürünlerinde yeni dönem başlıyor Sucuk, döner, pastırma ve burgerde kurallar değişiyor
Et ürünlerinde yeni dönem başlıyor! Sucuk, döner, pastırma ve burgerde kurallar değişiyor
07:13
AfD’li liderden olay sözler: Göçmenleri silah zoruyla sınır dışı edeceğiz
AfD'li liderden olay sözler: Göçmenleri silah zoruyla sınır dışı edeceğiz
04:25
İstanbul’da ‘Ailem Güvende’ operasyonu Çok sayıda mekana baskın yapıldı
İstanbul’da ‘Ailem Güvende’ operasyonu! Çok sayıda mekana baskın yapıldı
03:52
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Günday ve iki acil tıp teknisyeni tutuklandı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Günday ve iki acil tıp teknisyeni tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 09:57:43. #.0.2#
SON DAKİKA: 15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement