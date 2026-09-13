15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu ve 2026/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda çocukların, aile kurumunun ve toplum düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Gürlek, bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma ekiplerinin katılımıyla "Ailem Güvende" operasyonlarının başlatıldığını duyurdu.

15 İLDE 162 ŞÜPHELİYE YÖNELİK İŞLEM

Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre, 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan çalışmalar kapsamında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştiriliyor.

Soruşturmalarda fuhşa aracılık veya yer temin eden kişiler ile bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler incelemeye alındı.

Müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu tür içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler de soruşturmaların kapsamına dahil edildi.

GİZLİ SORUŞTURMACILAR GÖREVLENDİRİLDİ

Bakan Gürlek, soruşturmalar kapsamında gizli soruşturmacı görevlendirildiğini, teknik ve fiziki takip yapıldığını açıkladı.

Tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtlarından elde edilen bulguların ardından eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Çok sayıda hesap ve internet sitesi hakkında da erişimin engellenmesi tedbiri uygulandı.

MASAK İNCELEMESİNDE YURT DIŞINDAN FON TESPİTİ

Operasyonların mali boyutuna ilişkin de bilgi veren Gürlek, MASAK incelemelerinde dikkat çeken para hareketlerinin belirlendiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Söz konusu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısının araştırıldığı belirtildi.

"HİÇBİR YASA DIŞI FAALİYETE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Operasyonlarda görev alan savcılık, Emniyet ve Jandarma personeline teşekkür eden Bakan Gürlek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde, çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz!"