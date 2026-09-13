Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı

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"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Aylin" karakteriyle tanınan oyuncu Hamide Akkuş, sevgilisi Tugay Ercins ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. İstanbul'da aileleri ve yakın dostlarının katıldığı törende yüzükler takılırken, geleneksel "makas kesmiyor" adeti neşeli anlara sahne oldu. Tepsiyi tutan kişinin bahşişi az bulması üzerine peş peşe 200 TL'lik banknotların bırakıldığı ve tepsinin parayla dolduğu o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Aylin karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Hamide Akkuş, sevgilisi Tugay Ercins ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. İstanbul'da aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşen özel törende çift, mutlu günlerini sevdikleriyle paylaştı.

TEPSİYE PARA YAĞDI

Törenin en neşeli anları ise nişan yüzüklerinin kurdelesi kesileceği sırada yaşandı. Geleneksel "makas kesmiyor" adeti sırasında, yüzük tepsisini tutan kişinin verilen bahşişi az bulması üzerine salonda keyifli anlar başladı. 

Damat ve davetlilerin tepsiye peş peşe 200 TL'lik banknotları bırakmasıyla ortaya renkli görüntüler çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Yüzük tepsisinin kısa sürede parayla dolduğu ve ikna çabalarının neşeyle sürdüğü o anlar, davetlilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

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Son Dakika Kızılcık Şerbeti Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı - Son Dakika
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