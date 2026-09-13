Türk futbolunda deprem: 34 takım lige katılmama kararı aldı - Son Dakika
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Türk futbolunda deprem: 34 takım lige katılmama kararı aldı

Türk futbolunda deprem: 34 takım lige katılmama kararı aldı
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Türk futbolunun alt yaş ve amatör kategorilerinde derinleşen ekonomik kriz nedeniyle 34 amatör kulüp, yeni sezonda liglere katılmama kararı aldı.

Türk futbolunun alt yaş ve amatör kategorilerinde derinleşen ekonomik kriz, kulüpleri radikal kararlar almaya zorluyor. 

250 BİN TL KATILIM ÜCRETİ VAR

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne katılacak olan kulüplerden, lige katılım bedeli olarak 250 bin TL nakit ve lige katılım teminat bedeli olarak 750 bin TL nakit veya banka teminat mektubu talep ediyor.

34 AMATÖR KULÜP LİGLERE KATILMIYOR

TFF'nin sağladığı maddi destek ve deplasman katkısını yetersiz bulan 34 amatör kulüp, yeni sezonda lige katılmama kararı aldığını açıkladı. Lisans, transfer, konaklama, ulaşım ve ekipman giderlerindeki devasa artışlar, kısıtlı bütçelerle ayakta durmaya çalışan amatör kulüplerin belini büktü. Özellikle sürekli artan deplasman masrafları karşısında gelir kaynaklarının yetersiz kalması, kulüp yöneticilerini maça çıkamayacak duruma getirdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEHLİKEDE: ''BU ŞARTLARDA İMKANSIZ''

Giderlerin sürekli katlandığını ve TFF'den beklenen katılım desteğinin yetersiz kaldığını vurgulayan kulüp temsilcileri, mevcut şartlarda mücadele etmenin sadece sportif değil, taşınamaz bir finansal yük haline geldiğini ifade etti. Federasyondan daha kalıcı ve güçlü bir destek paketi gelmemesi halinde amatör futbolun geleceğinin ciddi bir tehlike altında olduğu belirtilirken, 34 kulübün aldığı boykot kararı Türk futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İşte o takımlar:

  • 1453 Osmanlıspor (Aksaray)
  • 2 Eylülspor (Eskişehir)
  • 1071 Kurtuluşspor (Osmaniye)
  • 2025 Ahi Evranspor (Kırşehir)
  • Afyonspor (Afyonkarahisar)
  • Beyşehir Üzümlüspor (Konya)
  • Çakıllıspor (Kırklareli)
  • Çankayaspor (Ankara)
  • Çine Madranspor (Aydın)
  • Derinkuyugücü (Nevşehir)
  • Dersimspor (Tunceli)
  • Elazığ Yolspor (Elazığ)
  • Erzincan Vefaspor (Erzincan)
  • Eskişehir Demirspor (Eskişehir)
  • Eşme Belediyespor (Uşak)
  • Iğdır Esspor (Iğdır)
  • İzmir Çoruhluspor (İzmir)
  • Kahramanmaraşspor (Kahramanmaraş)
  • Karaman Gençlerbirliği (Karaman)
  • Manavgat Belediyespor (Antalya)
  • Nazillispor (Aydın)
  • Niğde Belediyegücü (Niğde)
  • Rize Atletikspor (Rize)
  • Sorgun Belediyespor (Yozgat)
  • Suvermez Kapadokyaspor (Nevşehir)
  • Şemikler Spor (Denizli)
  • Şiran Yıldızspor (Gümüşhane)
  • Turgutreisspor (Muğla)
  • Türk Metal Kırıkkalespor (Kırıkkale)
  • Uluköyspor (Kütahya)
  • Viven Bornovaspor (İzmir)
  • Yeşil Çivrilspor (Denizli)

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Son Dakika Spor Türk futbolunda deprem: 34 takım lige katılmama kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • murat kozan murat kozan:
    Bir futbolcu için milyar ödeyen koca kulüpler el atsın bir zahmet. Amatör ligler ayakta kalsın. Ya da dünya kupasına katılım için alınan 10 küsür milyon doları rezil eden futbolculara dağıtacağınıza 1 milyonunu buraya aktarsaydınız. 1 0 Yanıtla
  • Acelexi72 Acelexi72:
    Ne güzel olmuş, polisler bayram eder, fuzuli işler 0 1 Yanıtla
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