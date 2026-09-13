Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar - Son Dakika
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Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar

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TFF 3. Lig'de oynanan Karşıyaka-Altay derbisinin ardından Altay'ı destekleyen bir taraftar sahanın ortasında takımlarının bayrağını dikmeye çalıştı fakat Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder tarafından engellendi.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta karşı karşıya gelen İzmir’in iki köklü kulübü Karşıyaka ile Altay arasındaki derbi mücadelesi 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Ancak saha içinde 90 dakika sonunda yaşananlar, derbinin önüne geçti.

SANTRAYA BAYRAK DİKME GİRİŞİMİ

Karşılaşmanın bitiminde maçı kutlayan siyah-beyazlı cephede bir Altay taraftarının kulüp bayrağını santra noktasına dikmeye çalışması, Karşıyaka cephesinde büyük tepkiyle karşılandı. Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder ve yeşil-kırmızılı yöneticilerin duruma sert tepki gösterip müdahale etmesiyle orta saha bir anda karıştı. Yaşanan arbede ve gerginlik, emniyet güçleri ile görevlilerin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.

<a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar

SİNAN KANLI'DAN GERİLİMİ TIRMANDIRAN SÖZLER

Saha içi olaylarının ardından Altay SK Başkanı Sinan Kanlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tartışmanın fitilini yeniden ateşledi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nın her zaman Altay’a ait olduğunu vurgulayan Kanlı, "Bu çerçevede maç sonunda santraya dikilen bayrak Büyük Altay adına helaldir ve o bayrağın orada olması çok normaldir" ifadelerini kullanarak yaşanan eyleme sahip çıktı.

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Son Dakika Spor Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Metin şen Metin şen:
    İzmir bunları yapacağına süperlikte doğru düzgün takımı yok utanmalılar 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar - Son Dakika
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