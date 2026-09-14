İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler - Son Dakika
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İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler

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İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Libya’ya gitmek üzere havalanan iş insanı Hamdi Akın'a ait özel jet, Misrata Havalimanı’na inişi sırasında kaza yaptı. İlk bilgilere göre uçuş ekibi hastane kaldırılırken uçakta yangın çıktı.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’a ait olduğu ifade edilen TC-AKF tescilli Cessna Citation Latitude tipi özel iş jeti, Libya’nın Misrata Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkarak alev aldı. İstanbul’dan yolcu almak üzere boş giden uçakta bulunan 2 pilot ve 1 kabin memuru kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İNİŞ ESNASINDA PİSTTEN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, TC-AKF tescilli özel jet 14 Eylül sabahı saat 05.45’te yolcu almak amacıyla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalandı. Libya'nın Misrata Havalimanı’na teker koyan uçak, inişin hemen ardından pistten çıkarak alev aldı. Havalimanı itfaiyesi ve kurtarma (ARFF) ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, kaza nedeniyle Misrata Havalimanı’ndaki uçuşlar geçici bir süreliğine durduruldu.

İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler

UÇUŞ EKİBİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yolcusuz olarak gerçekleştirilen uçuşta görevli 2 pilot ve 1 kabin memurundan oluşan 3 kişilik mürettebat, ekipler tarafından uçaktan başarıyla tahliye edildi. Hastaneye sevk edilen uçuş ekibinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler

19,5 MİLYON DOLARLIK JETE İNCELEME BAŞLATILDI

Havacılık kayıtlarında BKNJET operatörlüğünde görülen Türkiye tescilli Cessna 680A Citation Latitude tipi uçağın, Hamdi Akın tarafından 2025 yılında yaklaşık 19,5 milyon dolar bedelle sipariş edildiği biliniyor. Özel uçuşların yanı sıra charter operasyonlarında da kullanılan uçağın neden pistten çıktığı ve yangının çıkış sebebi, Libya Ulaştırma Bakanlığına bağlı Uçak Kazaları ve Olayları Araştırma Bürosu tarafından yürütülecek teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

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Son Dakika Gündem İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler - Son Dakika
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