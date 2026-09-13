Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Düzce'de faaliyet gösteren bir kapı üretim fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi ve müdahale sürüyor.
Düzce'de faaliyet gösteren bir kapı üretim fabrikasında yangın çıktı.
ALEVLER KISA SÜREDE GENİŞ ALANA YAYILDI
Edinilen bilgilere göre, Düzce Door Kapı fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
DUMANLAR ŞEHRİN ÜST KESİMLERİNDEN GÖRÜLDÜ
Alev topuna dönen fabrikadan yükselen yoğun duman ve alevler, şehrin üst kesimlerinden de görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
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