Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor

Suriye'de akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamların ardından ülke genelinde protestolar başladı. Benzin ve motorine gelen ani fiyat artışları nedeniyle halk birçok kentte sokaklara dökülerek tepkisini gösterdi.

YOLU ULAŞIMA KAPATTILAR

Halep- Şam otoyolunu kesen göstericiler ateş yakarak ulaşımı aksattı. Benzer eylemler Deyrizor, El Bab, Rakka ve Haseke gibi şehirlerde de kaydedildi.

Yetkililer artışı küresel piyasalar ve yerel üretim yetersizliğiyle açıklasa da yükselen nakliye maliyetleri temel gıda ürünlerine doğrudan yansıdı. Geçim sıkıntısı derinleşen halk, zam kararlarının derhal iptal edilmesini talep ediyor.