Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor - Son Dakika
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Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor

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Suriye'de yakıt fiyatlarına gelen zamların ardından ülke karıştı. Ülkenin pek çok kentinde protestolar başladı. Halep-Şam otoyolunu kesen protestocular ateşler yaktı. Deyrizor ve El Bab şehirlerinde de benzer görüntüler kaydedildi.

Suriye'de akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamların ardından ülke genelinde protestolar başladı. Benzin ve motorine gelen ani fiyat artışları nedeniyle halk birçok kentte sokaklara dökülerek tepkisini gösterdi.

YOLU ULAŞIMA KAPATTILAR

Halep- Şam otoyolunu kesen göstericiler ateş yakarak ulaşımı aksattı. Benzer eylemler Deyrizor, El Bab, Rakka ve Haseke gibi şehirlerde de kaydedildi.

Yetkililer artışı küresel piyasalar ve yerel üretim yetersizliğiyle açıklasa da yükselen nakliye maliyetleri temel gıda ürünlerine doğrudan yansıdı. Geçim sıkıntısı derinleşen halk, zam kararlarının derhal iptal edilmesini talep ediyor.

Deyrizor, Ekonomi, Suriye, Güncel, Enerji, El Bab, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Suriye Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Esad zamanında başbakan vardı şimdi başbakan yok tek sistem 7 3 Yanıtla
  • Kerem saygılı Kerem saygılı:
    Bizim ülkede de niye 100 tl olmadı diye bekliyor halk 3 1 Yanıtla
  • hamza çolak hamza çolak:
    Ne diyelim ki. 2 0 Yanıtla
  • Murat denizli Murat denizli:
    bızım koyunlarda uyusun yarın 100 tl 1 1 Yanıtla
  • Mesut Akan Mesut Akan:
    başbakan mı vardı elli senedir Esed Ler yönetiyordu Suriye yi 1 1 Yanıtla
    Kafur Yelis Kafur Yelis:
    Doğru diyorsun ağzı olan yorum olsun diye konuşuyor 0 0
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