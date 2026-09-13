Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan 23 AFA 634 plakalı yolcu otobüsü, Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpma sonrası otobüsün alev topuna döndüğü olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 8 kişi de yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı otoyol ekipleri kısa sürede müdahale ederek, yanan otobüsten yolcuları tahliye etti. Jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza anı ve otobüsün yanma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "13.09.2026 Pazar günü saat 18.40 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde Diyarbakır - İstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonrası araçta yangın çıkmıştır.

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Araçta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüştür. Olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."