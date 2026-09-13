Pezeşkiyan, BAE ile ilişkilerde yeni sayfa açılacağını duyurdu - Son Dakika
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Pezeşkiyan, BAE ile ilişkilerde yeni sayfa açılacağını duyurdu

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Abu Dabi Veliaht Prensi ile görüşmesinde geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştıklarını söyledi. Yeni Delhi'deki görüşmede bölgesel gerilimin düşürülmesi ve istikrarın sağlanması çabalarının desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkisine atıfta bulunarak, "Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık." dedi.

Pezeşkiyan, 18. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında gittiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Veliaht Prens ile mevcut gelişmelerle ilgili iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Pezeşkiyan, "Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusu ile geleceği işbirliği içinde nasıl inşa edebileceğimize dair ortak bir anlayışa varma konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan ile Veliaht Prens, dün Yeni Delhi'de bir araya gelmişti.

Bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı görüşmede, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve istikrarın sağlanması konusunda ortaya konan çabaların desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pezeşkiyan, BAE ile ilişkilerde yeni sayfa açılacağını duyurdu - Son Dakika

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