Vay be Icardi! Yine dört ayak üstüne düştü

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz yeni bir takımla anlaşmayan Mauro Icardi için transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. Son dönemde Everton ile adı anılan 33 yaşındaki Arjantinli golcü için bu kez Lazio'nun yeniden harekete geçtiği öne sürüldü.

LAZIO YENİDEN DEVREYE GİRDİ

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Lazio, yaz transfer döneminde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Icardi'nin menajeriyle yeniden iletişime geçti. İtalyan ekibinin transfer şartları ve mali rakamların netleşmesi halinde Icardi konusunda önceki döneme kıyasla daha olumlu bir tutum sergilemeye hazır olduğu aktarıldı.

TRANSFERİ GATTUSO İLE GÖRÜŞMESİ BELİRLEYECEK

Haberde Icardi'nin bugün ve yarın Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ile görüşeceği belirtildi. Arjantinli yıldızın Gattuso ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından Lazio transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin netlik kazanması bekleniyor.

GALATASARAY'DA 77 GOL ATTI

Galatasaray'da 4 sezon geçiren Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 137 resmi karşılaşmaya çıktı. Arjantinli golcü bu maçlarda 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.