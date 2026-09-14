Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var - Son Dakika
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Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var

Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumuyla gündeme gelen yeni emeklilik reformu kapsamında, doğrudan taban maaş artışı yerine "aile gelir sigortası" modeline geçilmesi hedefleniyor. Hanelerin toplam finansal durumunu esas alacak yeni sistemle sosyal yardımlar ve emekli maaşlarının entegre edilmesi planlanırken, uygulamanın ipuçları OVP'deki transfer harcamaları artış hedeflerine de yansıdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AK Parti MKYK toplantısında yaptığı sunumla emekli aylıklarına yönelik kapsamlı bir reform hazırlığı başlatıldı. Yeni düzenlemede, doğrudan taban maaş artışı yerine hanelerin toplam finansal durumunu esas alan bir mekanizmaya geçilmesi planlanıyor.

Türkiye'de emekli aylıklarına yönelik kapsamlı bir reform hazırlığı başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AK Parti MKYK toplantısında yaptığı sunumla gündeme gelen yeni düzenlemede, doğrudan taban maaş artışı yerine hanelerin toplam finansal durumunu esas alan bir mekanizmaya geçilmesi planlanıyor.

Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var

TABAN MAAŞ YERİNE HANE GELİRİ ESAS ALINACAK

Ekonomim gazetesinde yer alan habere göre emekliler cephesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AK Parti MKYK sunumında işaret ettiği üzere yeni bir modele geçiş hazırlığı yapılıyor.

Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var

Yeni çalışma kapsamında, en düşük emekli aylığının doğrudan yükseltilmesi uygulamasının kademeli olarak değiştirilmesi hedefleniyor. Hazırlıkları süren "aile gelir sigortası" modeliyle, her haneye belirli bir tutarda aylık girmesi devlet güvencesine alınacak. Bu yöntemle sosyal yardım ödemeleri ile emekli maaşlarının entegre edilmesi amaçlanıyor.

OVP RAKAMLARINDA TRANSFER HARCAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Planlanan sistem değişikliğinin ipuçları Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan bütçe hedeflerine de yansıdı. Devletin emekli ödemeleri, burslar ve sosyal yardımları kapsayan "transfer harcamaları" kaleminde 2027 yılı için yüzde 33,1'lik bir artış öngörüldü.

Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, OVP, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Tuncay Yilmaz Tuncay Yilmaz:
    Herkesin hakkı olan maasları verin taban aylığına yansıtmayıp geçici çözüm mü arıyorsunuz aylık baglanma oranlarını 2008 öncesine çekin 28 0 Yanıtla
    emre kula emre kula:
    Emekliye zaten ne verdiler ki hala gözlerini emeklinin cebine diktiler sırf koltuk sallanıyor diye eyt çıkardılar patladılar şimdide hane gelirine bakacak aylık bilmem kaç TL alıyorsa az emeklilik maaş verecekler sanki sorumlusu emeklilerde olan hep bu HALK oluyor kendileri refah içinde yaşıyor 2 0
  • Ferhat Aykır Ferhat Aykır:
    Korona aşısı gibi sürekli deniyolar 25 1 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Tek formül değişim 18 3 Yanıtla
  • tolga karabulut tolga karabulut:
    gerekirse soğan ekmek yeriz dediler soğan 60 oldu ölecekler heralde :D:D 20 0 Yanıtla
  • orhan1430 orhan1430:
    sanırım emeklileri daha zora sokacak bir formül deneyicekler. emekliler için hayırlı birşey yapmazlar. 16 0 Yanıtla
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