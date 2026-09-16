Usta tiyatrocu Münir Canar hayatını kaybetti - Son Dakika
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Usta tiyatrocu Münir Canar hayatını kaybetti

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Usta tiyatrocu Münir Canar hayatını kaybetti
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Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Münir Canar 81 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Münir Canar 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü duyurdu.

"TÜRK TİYATROSUNUN DEĞERLİ ÇINARININ ARAMIZDAN AYRILMASININ DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Devlet Tiyatrolarının Usta İsmi, Hocamız Münir Canar’ı Kaybettik... Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçımız, hocamız Münir Canar’ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.'

Ömrünü sanata adayan Münir Canar, Devlet Tiyatroları çatısı altında oyuncu ve yönetmen olarak pek çok esere hayat verdi. Sahnedeki güçlü yorumunun yanı sıra sinema ve televizyon ekranlarında da kendine özgü oyunculuğuyla derin izler bıraktı. Değerli üstadımız Münir Canar’ı saygı, sevgi ve rahmetle anıyor; başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet, hatırası daim olsun. Seni çok özleyeceğiz..."

FilmSan Vakfı'nın paylaşımı ise şu şekilde: ''Türk tiyatrosu, sineması ve dizi oyuncusu Münir Canar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz...''

MÜNİR CANAR KİMDİR?

22 Nisan 1945 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Ömrünü sanata adayan sanatçı, uzun yıllar Devlet Tiyatroları çatısı altında hem oyuncu hem de yönetmen olarak pek çok oyunda görev yapmıştır.

Tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de yer almış, özellikle uzun soluklu Kaynanalar dizisindeki Katip Kerim rolü, Eyyvah Eyvah ve Oflu Hoca'nın Şifresi 2 gibi yapımlarla tanınmıştır.

Usta oyuncu, 81 yaşında hayatını kaybetmiştir.

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    Yorumlar (1)

  • mesut aksahin mesut aksahin:
    Allah rahmet eylesin Paparazzi haberi olmayan bir adamdı, düzgün gelip düzgün gitti... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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