175 başsavcılığa kritik talimat! Artık göz açtırılmayacak - Son Dakika
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175 başsavcılığa kritik talimat! Artık göz açtırılmayacak

175 başsavcılığa kritik talimat! Artık göz açtırılmayacak
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Adalet Bakanı Akın Gürlek imzasıyla 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına kapsamlı bir yazı gönderildi. Çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarlar gecikmeksizin değerlendirilecek, dijital deliller derhal koruma altına alınacak. Gerektiğinde içerikler çıkarılacak ve erişim engeli uygulanacak. Organize yapı şüphesinde ise örgütlü suç hükümleri devreye girecek.

81 ile gönderilen kapsamlı yazıyla çocukları ve gençleri hedef alan suç ve zararlı içeriklere karşı yeni adımlar atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına verilen talimatların ayrıntılarını açıkladı.

175 BAŞSAVCILIĞA KAPSAMLI YAZI GÖNDERİLDİ

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2026–2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda aileyi, çocukları ve gençleri istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içeriklerden korumaya yönelik mücadelenin sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına kapsamlı bir yazı gönderildi.

175 başsavcılığa kritik talimat! Artık göz açtırılmayacak

İHBARLAR BEKLETİLMEYECEK, DİJİTAL DELİLLER KORUNACAK

Başsavcılıklardan, çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarları gecikmeksizin değerlendirmeleri istendi. Dijital deliller de derhal tespit edilerek muhafaza altına alınacak. Gerekli durumlarda içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirleri uygulanacak.

ORGANİZE YAPI ŞÜPHESİNDE ÖRGÜTLÜ SUÇ HÜKÜMLERİ DEVREDE

Talimatların en dikkat çeken bölümlerinden biri organize suç yapılanmalarına ilişkin oldu. Faaliyetlerin arkasında organize bir yapı bulunduğuna yönelik şüphe oluşması halinde örgütlü suç hükümleri devreye alınacak. Suçtan gelir elde edildiğine ilişkin emare tespit edilmesi durumunda ise eş zamanlı mali soruşturma yürütülecek. Böylece yalnızca suç teşkil eden faaliyetler değil, bu faaliyetlerden sağlanan gelirler de soruşturmanın kapsamına alınacak.

175 başsavcılığa kritik talimat! Artık göz açtırılmayacak

MAĞDUR ÇOCUKLAR İÇİN KORUYUCU TEDBİR

Başsavcılıklardan mağdur çocukların ikincil örselenmesini önleyecek koruyucu tedbirleri eksiksiz uygulamaları da istendi. Soruşturmalarda ilgili kurumlar arasında güçlü ve sürekli koordinasyon sağlanacak.

Gürlek, konuyla ilgili açıklamasında kararlılık mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2026–2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda; aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda bugün, 81 ilimizdeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza kapsamlı bir yazı gönderdik.

Başsavcılıklarımızdan;

- Çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesini,

- Dijital delillerin derhal tespit edilerek muhafaza altına alınmasını,

- Gerekli hâllerde içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirlerinin uygulanmasını,

- Organize yapı şüphesinde örgütlü suç hükümlerinin devreye alınmasını,

- Suçtan gelir elde edildiğine dair emare bulunması hâlinde eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesini,

- Mağdur çocukların ikincil örselenmesini önleyecek koruyucu tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını,

- İlgili kurumlarla güçlü ve sürekli koordinasyon sağlanmasını istedik.

Çocuklarımızın üstün yararı bizim için tartışmaya açık değildir. Aile kurumunu, gençlerimizin geleceğini ve toplum düzenimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz.

Dijital mecralarda da fiziki dünyada da hukuk devletinin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz.

Ailemizi koruyacağız.

Çocuklarımızı koruyacağız.

Geleceğimizi koruyacağız!"

Adalet Bakanlığı, Akın Gürlek, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Akın Gürlek 175 başsavcılığa kritik talimat! Artık göz açtırılmayacak - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Szka788304 Szka788304:
    sosyal medya internet önümüze potnoğragik görüntüler çıkıyor özelikle x platformu kapatılmalı 2 0 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    bunun önüne kısıtlama mühtehcenliğe müsade etmeyen internet uygulaması olmadıkça ğeçilemez 1 0 Yanıtla
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