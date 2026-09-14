Araçlarda zorunlu güvenlik ekipmanı arttı, uzman eksiklerin ağır kusur sayıldığını açıkladı - Son Dakika
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Araçlarda zorunlu güvenlik ekipmanı arttı, uzman eksiklerin ağır kusur sayıldığını açıkladı

Araçlarda zorunlu güvenlik ekipmanı arttı, uzman eksiklerin ağır kusur sayıldığını açıkladı
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Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeyle araç bagajlarında bulundurulması gereken güvenlik ekipmanları artırıldı. Trafik ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mesut Tulukçu, 2026 yılı itibarıyla güncellenen kurallara göre eksik malzemelerin araç muayenesinde ağır kusur sayıldığını ve trafikte hayati risk oluşturduğunu belirtti.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeyle araç bagajlarında bulundurulması gereken güvenlik ekipmanları artırıldı.

Trafik ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mesut Tulukçu, 2026 yılı itibarıyla güncellenen zorunlu ekipman kurallarına dikkat çekerek, eksik malzemelerin hem araç muayenesinde ağır kusur sayıldığını hem de trafikte hayati risk oluşturduğunu açıkladı. Trafik ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mesut Tulukçu, "Her sürücünün aracında mutlaka bulunması gereken temel ekipmanlar var. Bunlar reflektör, ilk yardım çantası ve yangın söndürme tüpü. Bunların yanında stepne veya lastik tamir kiti, kriko ve bijon anahtarı da her zaman hazır olmalı. Ayrıca pense, tornavida takımı, çekme halatı, takviye kablosu, el feneri, sigorta seti ve eldiven gibi yardımcı ekipmanların da araçta bulunmasını tavsiye ediyoruz. Hazırlıklı olmak, trafikte güvenliğin en önemli parçasıdır. Bunlar sadece yasal zorunluluk değil, gerektiğinde hayat kurtaran ekipmanlardır. Küçük gibi görünen bir eksiklik, büyük sonuçlar doğurabilir. Aracınız yolda kaldığında reflektörünüz yoksa arkadan gelen sürücüler sizi geç fark edebilir. Yangın tüpü yoksa küçük bir yangına müdahale edemezsiniz. İlk yardım çantası ise muhtemel bir kazada ilk müdahale için çok önemlidir" dedi.

Yangın tüpünün tarihi geçmiş mi, ilk yardım çantası eksik mi, bunların düzenli kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Tulukçu, "Trafik ekipleri denetimlerde bu ekipmanları kontrol ediyor. Ama buradaki amaç sadece ceza yazmak değil, sürücünün ve trafikteki herkesin güvenliğini sağlamaktır. Sadece ekipmanın araçta olması yetmez, kullanılabilir durumda olması da gerekir. Yangın tüpünün tarihi geçmiş mi, ilk yardım çantası eksik mi, bunlar düzenli kontrol edilmeli. Ayrıca yola çıkmadan önce lastikler, farlar ve fren sistemi de mutlaka gözden geçirilmeli. Trafikte güvenlik detaylarda gizlidir. Bir reflektör, bir yangın tüpü ya da ilk yardım çantası belki hiç kullanılmayacak ama ihtiyaç duyulduğu anda bir hayat kurtarabilir. Bu yüzden herkes aracındaki ekipmanları eksiksiz bulundursun ve güvenliği hiçbir zaman ihmal etmesin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Trafik, Ulaşım, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Araçlarda zorunlu güvenlik ekipmanı arttı, uzman eksiklerin ağır kusur sayıldığını açıkladı - Son Dakika

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