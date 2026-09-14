Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar - Son Dakika
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Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar

Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
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ABD Başkanı Donald Trump, küresel petrol ve akaryakıt piyasalarını rahatlatacak haberi verdi. Trump, Ukrayna ve Rusya'nın anlaştığını belirterek, "Rusya ve Ukrayna birbirlerinin enerji hedeflerini vurmamayı karşılıklı olarak kabul etti. Dizedeki fiyat artışının nedeni İran savaşı değil Rusya-Ukrayna savaşı." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna birbirlerinin enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti.

TRUMP: RUSYA VE UKRAYNA ANLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, küresel petrol ve akaryakıt piyasalarında yaşanan hareketliliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji tesislerini hedef almaması konusunda karşılıklı mutabakata vardıklarını bildirdi.

Trump, "Rusya ve Ukrayna birbirlerinin enerji hedeflerini vurmamayı karşılıklı olarak kabul etti. Dizedeki fiyat artışının nedeni İran savaşı değil Rusya-Ukrayna savaşı." dedi.

"FİYAT ARTIŞININ NEDENİ UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI"

Açıklamasında son dönemde artan pompa fiyatlarına da değinen Trump, özellikle dizel yakıttaki fiyat artışlarının Orta Doğu'daki gerilimlerden kaynaklanmadığını vurguladı. ABD Başkanı, piyasalardaki yükselişin ana nedeninin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olduğunu belirtti.

Varılan bu mutabakatın, önümüzdeki süreçte küresel piyasalarda güven ortamı oluşturması ve akaryakıt fiyatlarındaki artış trendini frenlemesi hedefleniyor. Piyasalar, iki ülke arasındaki bu adımın uygulamaya nasıl yansıyacağını yakından takip ediyor.

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Son Dakika Güncel Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • eren saricicek eren saricicek:
    abanmak yok, küserim 3 0 Yanıtla
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