Celal Adan: MHP\'nin birinci parti olduğu bir Türkiye\'ye ihtiyaç var

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, önümüzdeki seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adan, Türkiye'nin geleceği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi ve MHP’nin parlamentoda birinci parti konumuna gelmesi gerektiğini söyledi.

"MHP BİRİNCİ PARTİ OLMALI"

Cumhur İttifakı'nın vizyonuna vurgu yapan Adan, yeni dönemde yolsuzlukla mücadeleye ve adil bir sistemin inşasına da öncelik verileceğini belirtti. Adan, "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi, parlamentoda da MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: YAKLAŞAN SEÇİMLERİ BAŞARIYLA ATLATACAĞIZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Rize'de seçimlerle ilgili konuşmuştu. Erdoğan, "Bu birlik ve beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum"" demişti. Adan'ın çıkışının Erdoğan'ın açıklamasından sonra gelmesi dikkatlerden kaçmadı.