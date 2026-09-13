Celal Adan: MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Celal Adan: MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var

Celal Adan: MHP\'nin birinci parti olduğu bir Türkiye\'ye ihtiyaç var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan, dikkat çeken bir seçim çıkışına imza attı. Adan, "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi, parlamentoda da MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var." dedi.

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, önümüzdeki seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adan, Türkiye'nin geleceği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi ve MHP’nin parlamentoda birinci parti konumuna gelmesi gerektiğini söyledi.

"MHP BİRİNCİ PARTİ OLMALI"

Cumhur İttifakı'nın vizyonuna vurgu yapan Adan, yeni dönemde yolsuzlukla mücadeleye ve adil bir sistemin inşasına da öncelik verileceğini belirtti. Adan, "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi, parlamentoda da MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: YAKLAŞAN SEÇİMLERİ BAŞARIYLA ATLATACAĞIZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Rize'de seçimlerle ilgili konuşmuştu. Erdoğan, "Bu birlik ve beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum"" demişti. Adan'ın çıkışının Erdoğan'ın açıklamasından sonra gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Milletvekili, Celal Adan, Politika, İstanbul, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Celal Adan Celal Adan: MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksinin bagajından çıkan silahların piyasa değeri dudak uçuklattı Taksinin bagajından çıkan silahların piyasa değeri dudak uçuklattı
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi’nin senaristleri ifade verecek Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek
Konya Meram’da orman yangınına 20 araç ve 1 helikopterle müdahale ediliyor Konya Meram'da orman yangınına 20 araç ve 1 helikopterle müdahale ediliyor

23:16
Okan Buruk’tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
22:56
Galatasaray’da 2008’den sonra bir ilk
Galatasaray'da 2008'den sonra bir ilk
22:01
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
21:53
Gemisini kurtaran kaptan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı’nın füzesiyle kazandı
Gemisini kurtaran kaptan! Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın füzesiyle kazandı
21:41
Suriye’de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
21:08
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 23:41:26. #7.12#
SON DAKİKA: Celal Adan: MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement