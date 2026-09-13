Gebze'de virajı alamayan tır bariyerleri aştı, şoför kayıplara karıştı - Son Dakika
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Gebze'de virajı alamayan tır bariyerleri aştı, şoför kayıplara karıştı

Gebze\'de virajı alamayan tır bariyerleri aştı, şoför kayıplara karıştı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde virajı alamayan tır, yoldan çıkarak bariyerleri aştı. Kazanın ardından olay yerinde bulunamayan tır şoförü için polis ve itfaiye ekipleri uzun süre arama yaptı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde virajı alamayan tır, yoldan çıkarak bariyerleri aştı. Kazanın ardından tır şoförü olay yerinde bulunamazken, polis ve itfaiye ekipleri bölgede uzun süre arama yaptı.

Kaza, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FH 100 plakalı Volvo marka tır, virajı alamayarak yol kenarındaki bariyerleri aştı. Kazanın ardından ismi öğrenilemeyen tır şoförünün olay yerinde bulunmadığı belirlendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede ve kaza yerinde uzun süre şoförü aradı. Yapılan aramalarda şoföre ait herhangi bir bulguya rastlanmazken, tırın içerisinde yalnızca bir cep telefonu bulundu. Dorsesi boş olan tırın üzerinde bulunan firma iletişim numarasından polis ekipleri firma yetkililerine ulaştı. Kazayla ilgili bilgi verilmesinin ardından olay yerine firma yetkilisi davet edildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Kocaeli, Polis, Gebze, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gebze'de virajı alamayan tır bariyerleri aştı, şoför kayıplara karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gebze'de virajı alamayan tır bariyerleri aştı, şoför kayıplara karıştı - Son Dakika
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