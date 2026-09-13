15. kattan atladı, bebek arabasının üzerine düştü! İkisi de hayatını kaybetti

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir apartmanın önünde akılalmaz bir olay yaşandı. Astana Polis Departmanı'nın verdiği bilgilere göre 27 yaşındaki kadın, çok katlı bir konutun 15. katındaki pencereden atladı.

Kadının düştüğü noktada ise içerisinde 2 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu bebek arabası vardı.

BEBEK ARABASININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Yüksekten düşen kadın doğrudan çocuğun bulunduğu bebek arabasının üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle 2 yaşındaki çocuk ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerel basına yansıyan ilk haberlerde çocuğun bilincinin kapalı olduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu aktarılırken daha sonra polis acı haberi duyurdu.

27 yaşındaki kadın ile 2 yaşındaki çocuk aldıkları ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

POLİSTEN İLK AÇIKLAMA

Astana Polis Departmanı, olayla ilgili yaptığı açıklamada ilk tespitlere göre 27 yaşındaki kadının binanın 15. katındaki pencereden atladığını bildirdi.

Polis, kadının düşerken içinde 2 yaşındaki çocuğun bulunduğu bebek arabasının üzerine düştüğünü ve çocuğun aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İLK HABERLERDE 14. KAT DENİLMİŞTİ

Olayın hemen ardından bazı yerel haberlerde kadının 14. kattan düştüğü bilgisi yer aldı. Ancak Astana Polis Departmanı daha sonra yaptığı resmi açıklamada kadının 15. kattaki pencereden atladığını belirtti.

Olayın yaşandığı bölgeye ilişkin ilk haberlerde, bebek arabasının apartmanın girişinin yakınında bulunduğu aktarıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, 27 yaşındaki kadın ile 2 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan olay hakkında soruşturma başlattı.

Kadının neden atladığına ilişkin resmi makamlar tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle olayın intihar olduğuna yönelik daha ileri bir motivasyon bilgisi kesinleşmiş değil. Polis, olayın tüm neden ve koşullarının belirlenmesi için incelemelerin devam ettiğini bildirdi.