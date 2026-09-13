Ebeveyn banyosunun kapısını açınca hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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Ebeveyn banyosunun kapısını açınca hayatının şokunu yaşadı

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Samsun'da bir dairenin yatak odasında bulunan ebeveyn banyosunun diğer tarafının binanın ortak alanına açılması şaşkınlık yarattı. Banyoya giren kişi, diğer kapıyı açtığında doğrudan daire dışına çıktı.

Samsun'daki bir dairenin ebeveyn banyosunda karşılaşılan sıra dışı mimari uygulama dikkat çekti.

Daireyi gezen kişi, yatak odasındaki ebeveyn banyosuna girdiğinde ilk bakışta normal bir banyoyla karşılaştı. Ancak banyodaki diğer geçişin nereye çıktığını kontrol ettiğinde beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

BANYODAN DOĞRUDAN ORTAK ALANA ÇIKIŞ

Ebeveyn banyosunun yalnızca yatak odasına bağlantılı olmadığı, diğer taraftan binanın ortak alanına geçiş sağladığı görüldü. Böylece normal şartlarda yatak odasının özel kullanım alanı olması beklenen ebeveyn banyosu, aynı zamanda daire dışına açılan bir geçiş noktası haline geldi.

Daireden çıkmadan bina içine ulaşılabilmesine imkan veren sıra dışı tasarım, mahremiyet açısından da dikkat çekici bir görüntü ortaya çıkardı.

GÖREN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Daireyi gezen kişinin banyodaki kapının diğer tarafına geçerek binanın ortak alanına çıkmasıyla yapının sıra dışı planı ortaya çıktı.

Güncel, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Samsun Ebeveyn banyosunun kapısını açınca hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ebeveyn banyosunun kapısını açınca hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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