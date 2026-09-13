AYM'de memur emeklilerinin 8 bin 77 liralık ek ödeme başvuruları birleştirildi - Son Dakika
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AYM'de memur emeklilerinin 8 bin 77 liralık ek ödeme başvuruları birleştirildi

AYM\'de memur emeklilerinin 8 bin 77 liralık ek ödeme başvuruları birleştirildi
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Memur emeklilerinin 2023'te görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık ilave ödemenin kendilerine de yansıtılması başvuruları AYM'de tek dosyada toplandı. Yüksek mahkemenin Ağustos ayındaki birleştirme kararı emekliler arasında heyecan yarattı.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ek zam haberlerine çevrilmişken, Anayasa Mahkemesi'ndeki (AYM) seyyanen ödeme dosyası yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 liralık ilave ödemenin memur emeklilerine de yansıtılması talebiyle yapılan bireysel başvurular, yüksek mahkeme tarafından tek dosyada birleştirildi. AYM, 6 Ağustos 2026'da aldığı kararla ikinci bireysel başvuruyu, daha önce açılan 2026/7162 sayılı ana dosyayla birleştirdi.

BAŞVURUCU EMEKLİ YARGITAY ÜYESİ

Basına yansıyan bilgilere göre başvuruyu yapan isim, Yargıtay 7. Ceza Dairesi onursal üyesi Seyfettin Çilesiz. Çilesiz'in avukatlığını Ali Erdem Gündoğan üstleniyor. Çilesiz, dosyanın bir an önce görüşülmesi için imza kampanyası da başlatmıştı; Gündoğan'ın beyanına göre yaklaşık 1 milyon imza AYM'ye teslim edildi.

SORUNUN KAYNAĞI: ÖDEME KATSAYIYA DAHİL EDİLMEDİ

Tartışmanın temelinde, ödemenin teknik kurgusu yatıyor. Memur maaş artışları normalde maaş katsayısı üzerinden yapılıyor ve katsayıya bağlı olan memur emeklisi aylıkları da otomatik olarak yükseliyor. Ancak Temmuz 2023'te devreye giren 8 bin 77 liralık tutar, katsayıya dahil edilmek yerine "ilave ödeme" adıyla ayrı bir kalem olarak düzenlendi. Bu nedenle ödeme yalnızca fiilen görevdeki memurlara yansıdı, emekli aylıklarına girmedi.

Başvurucu avukatı Gündoğan, memur ve memur emeklisinin aynı mevzuata tabi olduğunu, bugüne kadar yapılan tüm zamların her iki gruba da uygulandığını savunuyor.

KARAR ESASA DEĞİL, USULE İLİŞKİN

AYM henüz esasa ilişkin bir karar vermedi; 6 Ağustos'taki işlem, aynı konudaki başvuruların tek dosya üzerinden incelenmesini sağlayan usuli bir adım. Hukukçular bu adımı, mahkemenin konuyu tek çatı altında ve daha hızlı biçimde esastan incelemeye hazırlandığı yönünde yorumluyor. Karar için açıklanmış resmi bir takvim bulunmuyor.

'25 BİN LİRA' VE '1 MİLYON LİRA' İDDİALARI

Son günlerde sosyal medyada dolaşan, olumlu karar halinde her memur emeklisinin aylığına 25 bin lira ekleneceği ve Temmuz 2023'ten bu yana birikmiş kişi başı yaklaşık 1 milyon liralık farkın ödeneceği yönündeki rakamlar, avukat Gündoğan'ın değerlendirmesine dayanıyor.

Bu tutarlar kesinleşmiş bir mahkeme kararına ya da resmi bir kurum açıklamasına dayanmıyor. Hesaplama, 8 bin 77 liranın üç yıllık enflasyon farkı ve katsayı artışlarıyla bugüne uyarlanması varsayımı üzerine kurulu. AYM'den ihlal kararı çıksa dahi ödemenin kapsamı, tutarı ve geçmişe dönük farkların nasıl karşılanacağı, TBMM'nin çıkaracağı uyum düzenlemesiyle belirlenecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİ KAPSAMIYOR

Dosya doğrudan Emekli Sandığı kapsamındaki (4/c) memur emeklilerini ilgilendiriyor. SSK (4/a) ve Bağ-Kur (4/b) emeklilerine olası bir karar otomatik olarak yansımıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi, Ekonomi, Memur, Son Dakika

Son Dakika Emekli AYM'de memur emeklilerinin 8 bin 77 liralık ek ödeme başvuruları birleştirildi - Son Dakika

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