Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti - Son Dakika
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Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti

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Sultangazi'de düğün öncesi gelin alma sırasında kavga çıktı. Kavga sırasında bir kişinin karşı tarafa uçarak tekme attığı anlar cep telefonu kameralarına yansırken tarafları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri biber gazı kullandı.

Sultangazi'de düğün öncesi gelin alma sırasında çıkan kavgaya, polis ekipleri müdahale etti. Kavga sırasında bir kişinin karşı tarafa uçarak tekme attığı anlar cep telefonu kameralarına yansırken tarafları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri biber gazı kullandı.

Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti

TARAFLAR BİR ANDA BİRBİRİNE GİRDİ

Olay, akşam saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi 14. Sokak'ta meydana geldi. Düğün öncesi gelin alma merasimi sırasında henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı. 

Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti

UÇAN TEKME KAMERADA

Tarafların birbirine girdiği kavga büyüyünce çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında bir kişinin karşı tarafa uçarak tekme attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti

POLİS EKİPLERİ ZOR ANLAR YAŞADI

Polis ekipleri tarafları ayırmak için müdahalede bulunurken, kavganın devam etmesi üzerine biber gazı kullandı. Taraflar arasındaki kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ferhat Demirel Ferhat Demirel:
    MİLLET AYA ÇIKIYOR KAFA ZEHİR GİBİ ÇALIŞIYOR BAZI İNSANLARIMIZ EĞLENMEYİ BİLE BECEREMİYOR YAZIK!!! 3 0 Yanıtla
  • Zafer El Zafer El:
    En güzel günün böyle olsun yurdum insanı 0 0 Yanıtla
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