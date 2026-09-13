Konya Meram'da orman yangınına 20 araç ve 1 helikopterle müdahale ediliyor - Son Dakika
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Konya Meram'da orman yangınına 20 araç ve 1 helikopterle müdahale ediliyor

Konya Meram\'da orman yangınına 20 araç ve 1 helikopterle müdahale ediliyor
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Konya'nın Meram ilçesindeki İnlice Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, 20 araç ve 1 helikopterle yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.

Konya'nın Meram ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

İnlice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve Kızılay ekipleri sevk edildi.

20 ARAÇ VE 1 HELİKOPTERLE MÜDAHALE

Ekipler, 20 araç ve 1 helikopterle yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Güncel, Meram, Konya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Meram'da orman yangınına 20 araç ve 1 helikopterle müdahale ediliyor - Son Dakika

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