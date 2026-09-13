Zabıta uyardı, esnaf çılgına döndü! Balıkları tek tek yere fırlattı - Son Dakika
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Zabıta uyardı, esnaf çılgına döndü! Balıkları tek tek yere fırlattı

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İzmir'de kaldırım işgali nedeniyle zabıtanın uyardığı balıkçı esnafı, sinirlenerek tezgahındaki balıkları yere fırlattı. Olay kullanıcıları ikiye bölerken bazıları esnafın tepkisini eleştirdi, bazıları ise yaşadığı duruma üzüldü.

İzmir'de zabıta ekiplerinin kaldırım işgaline yönelik denetimi sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Ekipler, kaldırım üzerinde satış yapan balıkçı esnafını tezgahın kapladığı alan nedeniyle uyardı.

Uyarının ardından sinirlenen esnaf, tezgahındaki balıkları yere fırlatmaya başladı.

BALIKLARI TEK TEK YERE FIRLATTI

Öfkesine hakim olamayan esnaf, satış için tezgahında bulunan çok sayıda balığı yere attı. Balıkların bulunduğu köpük kasalar da yere saçılırken çevrede bulunan vatandaşlar yaşananları şaşkınlıkla izledi.

Esnafın tepkisi sırasında zabıta görevlilerinin de bölgede bulunduğu görüldü. Olay çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

TEPKİSİ KULLANICILARI İKİYE BÖLDÜ

Olayın ardından yapılan yorumlarda farklı görüşler öne çıktı. Bir kesim, kaldırımların yayaların kullanımına açık olması gerektiğini belirterek esnafın işgale son vermesi yönündeki uyarıya bu şekilde karşılık vermesini eleştirdi.

Diğer kesim ise esnafın balıkları yere atacak noktaya gelmesine ve yaşadığı duruma üzüldüğünü ifade ederek olaya farklı açıdan yaklaştı.

Böylece zabıtanın kaldırım işgali uyarısıyla başlayan olay, esnafın verdiği tepkinin ardından tartışmaya dönüştü.

Balıkçılık, Güncel, Zabıta, İzmir, Son Dakika

Son Dakika İzmir Zabıta uyardı, esnaf çılgına döndü! Balıkları tek tek yere fırlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zabıta uyardı, esnaf çılgına döndü! Balıkları tek tek yere fırlattı - Son Dakika
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