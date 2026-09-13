Zabıta uyardı, esnaf çılgına döndü! Balıkları tek tek yere fırlattı

İzmir'de zabıta ekiplerinin kaldırım işgaline yönelik denetimi sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Ekipler, kaldırım üzerinde satış yapan balıkçı esnafını tezgahın kapladığı alan nedeniyle uyardı.

Uyarının ardından sinirlenen esnaf, tezgahındaki balıkları yere fırlatmaya başladı.

BALIKLARI TEK TEK YERE FIRLATTI

Öfkesine hakim olamayan esnaf, satış için tezgahında bulunan çok sayıda balığı yere attı. Balıkların bulunduğu köpük kasalar da yere saçılırken çevrede bulunan vatandaşlar yaşananları şaşkınlıkla izledi.

Esnafın tepkisi sırasında zabıta görevlilerinin de bölgede bulunduğu görüldü. Olay çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

TEPKİSİ KULLANICILARI İKİYE BÖLDÜ

Olayın ardından yapılan yorumlarda farklı görüşler öne çıktı. Bir kesim, kaldırımların yayaların kullanımına açık olması gerektiğini belirterek esnafın işgale son vermesi yönündeki uyarıya bu şekilde karşılık vermesini eleştirdi.

Diğer kesim ise esnafın balıkları yere atacak noktaya gelmesine ve yaşadığı duruma üzüldüğünü ifade ederek olaya farklı açıdan yaklaştı.

Böylece zabıtanın kaldırım işgali uyarısıyla başlayan olay, esnafın verdiği tepkinin ardından tartışmaya dönüştü.