Silivri'deki faciadan ilk haber! Batan geminin yakınlarında ceset bulundu - Son Dakika
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Silivri'deki faciadan ilk haber! Batan geminin yakınlarında ceset bulundu

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Silivri açıklarında 2 Eylül'de Alsu gemisiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışmalarından haber geldi. Gemi enkazının 3 mil güneyinde bir erkek cesedi çıkarıldı. Cansız beden, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

İstanbul Silivri açıklarında, batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının 3 mil güneyinde erkek cesedi bulundu.

CANSIZ BEDEN LİMANA ÇEKİLDİ

Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki kayıp mürettebatı arama çalışmalarından ilk haber geldi. Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde ceset bulunduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi.

GEMİYE 3 MİL MESAFEDE

Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesedin Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı mevkiinin 3 mil güneyinde bulunduğu belirtildi.

DENİZCİLERİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide kaybolan denizcileri arama çalışmaları sürüyor.

Tuğberk İmamoğlu ile çarpışan Alsu gemisi

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" batmıştı.

Kazanın 4'üncü gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalış ile tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı.

Marmara Denizi, 3. Sayfa, Silivri, Güncel, Otopsi, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'deki faciadan ilk haber! Batan geminin yakınlarında ceset bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'deki faciadan ilk haber! Batan geminin yakınlarında ceset bulundu - Son Dakika
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