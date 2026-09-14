Silivri'deki faciadan ilk haber! Batan geminin yakınlarında ceset bulundu

İstanbul Silivri açıklarında, batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının 3 mil güneyinde erkek cesedi bulundu.

CANSIZ BEDEN LİMANA ÇEKİLDİ

Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki kayıp mürettebatı arama çalışmalarından ilk haber geldi. Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde ceset bulunduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi.

GEMİYE 3 MİL MESAFEDE

Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı. Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesedin Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı mevkiinin 3 mil güneyinde bulunduğu belirtildi.

DENİZCİLERİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide kaybolan denizcileri arama çalışmaları sürüyor.

Tuğberk İmamoğlu ile çarpışan Alsu gemisi

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.