Malatya’da araç dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Malatya’da araç dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

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Malatya’nın Darende ilçesinde hafif ticari aracın dereye uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari aracın dereye uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

KÖPRÜDEN DEREYE UÇTU 

Kaza, 14.30 sıralarında Darende ilçesine bağlı Hisarkale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Seydi Şener idaresindeki 44 DG 097 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden dereye uçtu. 

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI 

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail Şener, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Şener, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Darende, Malatya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya’da araç dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya’da araç dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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