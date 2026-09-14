Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı

Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım\'a istifa çağrısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe 0-0 kaldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi. Sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Aziz Yıldırım'ı maç sonunda istifaya davet etti.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, sahadan 0-0’lık eşitlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. 90 dakika boyunca aradığı golü bulamayan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda bıraktığı 2 puanla zirve takibinde geriye düştü.

ZİRVE İLE FARK 6 PUAN

Beşiktaş yenilgisiyle birlikte gelen bu beraberliğin ardından puan kaybını sürdüren Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 5. hafta sonunda 6'ya yükseldi. Sezonun henüz başında açılan bu fark, sarı-lacivertli camiada ve taraftarlar arasında büyük bir düş kırıklığı yarattı.

TARAFTARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte tepkiler çığ gibi büyüdü. Sahadaki oyundan ve alınan sonuçtan memnun kalmayan Fenerbahçeli taraftarlar, faturayı yönetime kesti. Maçın ardından Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ı hedef alan taraftarlar, tezahüratlar ve paylaşımlarla yönetimi istifaya davet etti.

Trendyol Süper Lig, Aziz Yıldırım, Gaziantep FK, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Galatasaraylılar olarak Azizi yedirmeyiz. Birlikte nice şampiyonluklara. 4 2 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul Mustafa Yurdakul:
    ender gel bunu ye o zaman 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Eyüpsultan’da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı Eyüpsultan'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü binanın 3. katına çarptı, 2 kişi yaralandı
İstanbul’da peş peşe iki ceset bulundu Ekipler soruşturma başlattı İstanbul'da peş peşe iki ceset bulundu! Ekipler soruşturma başlattı
Türkiye’nin hemen dibinde Meis Adası’nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek
Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu
Erol, CHP’de 10 Eylül 2026’da kongre süreci başlatılmasının hukuken mümkün olmadığını savundu Erol, CHP'de 10 Eylül 2026'da kongre süreci başlatılmasının hukuken mümkün olmadığını savundu

22:17
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
Jigolo ağının çarkı deşifre oldu: Beni bu işlere Emre Tanış soktu
21:50
Fenerbahçe’nin kan kaybı sürüyor Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
Fenerbahçe'nin kan kaybı sürüyor! Zirveyle aradaki puan farkı açıldı
21:39
Kozinoğlu’nun öleceğini mi bildiler İşte Kurtlar Vadisi’nin senaristlerinin ifadesi
Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
21:19
İBB meclisinde CHP’li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede
İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
21:00
Özgür Özel’e isim şoku Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
Özgür Özel’e isim şoku! Yargıtay’dan Yeni Parti’ye “Adınızı değiştirin” tebligatı
20:44
Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. eleme turu maçları başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 22:25:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement