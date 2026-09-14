Cem Yılmaz bastonu attı! Bu kez oğlu Kemal ile alışverişte görüntülendi

Geçirdiği kalp krizi sonrası bastonla görüntülenmesi gündem olan Cem Yılmaz, bu kez bastonsuz haliyle objektiflere yansıdı. Oğlu Kemal Yılmaz ile birlikte alışveriş yapan ünlü komedyen, basın mensuplarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Yılmaz, “Bu defa bastonum yok. Kendim yürüyorum” diyerek de espri yaptı.

BASTONLU GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış ve anjiyo edilmişti. Tedavisinin ardından taburcu olan Yılmaz, günler sonra katıldığı bir davette baston kullanırken görüntülenmişti. Bu görüntüler kısa sürede gündem olmuştu.

Bastonlu görüntülerinin ardından Yılmaz, sosyal medya hesabından evindeki baston koleksiyonunu paylaşarak haberlere esprili bir yanıt vermişti.

BU KEZ BASTON YOK

Ünlü komedyen, son olarak oğlu Kemal Yılmaz ile birlikte Zincirlikuyu'daki bir AVM'de görüntülendi. Alışveriş turu sırasında objektiflere takılan Yılmaz'ın bu kez herhangi bir baston kullanmadığı görüldü.

Fotoğraf talebini geri çevirmeyen Cem Yılmaz, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada “Bu defa bastonum yok. Kendim yürüyorum” diyerek önceki görüntülerine ve yapılan haberlere göndermede bulundu.

OĞLUYLA ALIŞVERİŞ YAPTI

Baba-oğul AVM'de bir süre mağazaları gezerken, Yılmaz oğlu Kemal için okul alışverişi yaptı. Alışveriş turuna devam eden Yılmaz'ın neşeli tavırları da dikkat çekti.