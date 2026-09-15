Afşin'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı, biri ağır
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.
Kahramanmaraş'ta iki grup arasındaki silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
İKİ GRUP ARASINDA ÇIKTI
Alınan bilgiye göre olay, Afşin ilçesi Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan iki grup henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ü.M. (29), M.M. (55) ve Ö.M (27) isimli şahıslar çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Ü.M'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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