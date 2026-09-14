Kayserispor 4 golle liderliğe oturdu
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor, 4-0 kazandı.
KAYSERİSPOR FARKA KOŞTU
Ev sahibi ekibi Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 25 ve 83. dakikada Taulant Seferi, 34 ve 44. dakikada Daniel Moreno kaydetti.
SARI-KIRMIZILILAR LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Bu sonuçla birlikte Kayserispor, 16 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Konuk ekip İstanbulspor ise 7 maç sonunda 2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor, Mardin deplasmanına gidecek. İstanbulspor, Manisa FK'ya konuk olacak.
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