Kayserispor 4 golle liderliğe oturdu - Son Dakika
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Kayserispor 4 golle liderliğe oturdu

Kayserispor 4 golle liderliğe oturdu
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında  Kayserispor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor, 4-0 kazandı.

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Ev sahibi ekibi Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 25 ve 83. dakikada Taulant Seferi, 34 ve 44. dakikada Daniel Moreno kaydetti. 

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Bu sonuçla birlikte Kayserispor, 16 puana yükselerek liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Konuk ekip İstanbulspor ise 7 maç sonunda 2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor, Mardin deplasmanına gidecek. İstanbulspor, Manisa FK'ya konuk olacak. 

İstanbulspor, Kayserispor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor 4 golle liderliğe oturdu - Son Dakika

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