Ne yaptın Greenwood! Çektiği şut bakın nereye gitti - Son Dakika
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Ne yaptın Greenwood! Çektiği şut bakın nereye gitti

Ne yaptın Greenwood! Çektiği şut bakın nereye gitti
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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı mücadelenin 35. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında İngiliz oyuncu Mason Greenwood'un çektiği şut taca gitti.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de, mücadelenin ilk yarısında yaşanan ilginç bir an maça damga vurdu.

GREENWOOD'UN ŞUTU TACA GİTTİ

Müsabakanın 35. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası dışında topla buluşan İngiliz yıldız Mason Greenwood, kaleyi karşıdan gören bir noktadan şansını denedi. Ancak tecrübeli hücum oyuncusunun vuruşunda top, farklı bir şekilde yan ağlara bile yaklaşamayarak doğrudan taca çıktı.

Ne yaptın Greenwood! Çektiği şut bakın nereye gitti
Görüntü: beIN Sports

TARAFTARLAR DA ŞAŞKINA DÖNDÜ

İngiliz futbolcunun bu kötü şutu tribünlerde kısa süreli bir şaşkınlık yaratırken, sarı-lacivertliler yakaladığı önemli bir hücum fırsatından da sonuç alamamış oldu.

Mason Greenwood, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ne yaptın Greenwood! Çektiği şut bakın nereye gitti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Dünya yıldızı diye 30 milyon euroya itelediler. Uçaktan her ineni kurtarıcı, yıldız gözüyle bakıyor 13 yıldır şampiyonlul görmeyen fukaralar 1 0 Yanıtla
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