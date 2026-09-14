Hatay'da 40 dereceyi aşan sıcakta çobanlar günde 10 litre su tüketiyor - Son Dakika
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Hatay'da 40 dereceyi aşan sıcakta çobanlar günde 10 litre su tüketiyor

Hatay\'da 40 dereceyi aşan sıcakta çobanlar günde 10 litre su tüketiyor
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Hatay'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı yaz aylarında zor şartlarda çalışan çobanlar bol sıvı tüketerek mesaiyi sürdürüyor. Antakya'da kendi hayvanlarının çobanlığını yapan Mehmet Zobi, günde 10 litre su içtiğini, 80 bin TL'ye rağmen çoban bulmakta zorlandığını söyledi.

Hatay'da hava sıcaklığının etkisinin devam ettiği aylarda zor şartlarda çalışan çobanlar bol sıvı tüketerek mesai sürdürüyor. Kendi hayvanlarının çobanlığını yapan Mehmet Zobi, 80 bin TL'yi bulan rakamlara çoban bulmanın zor olduğunu ifade ederek günde 10 litre su tükettiğini söyledi.

Yaz aylarında hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Hatay'da en zor meslekler arasında yer alan çobanlık, zor şartlarda sürdürülüyor. Maaşıyla sık sık gündem olan çobanlık için çalışacak eleman bulmaksa mesleğin zorluğu nedeniyle problem oluşturuyor. Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Zobi, kendi hayvanlarının çobanlığını zor şartlarda sürdürüyor. Çobanların aylık maaşının 80 bin TL'yi bulduğunu söyleyen Zobi, bu rakamlara rağmen çalışacak personel bulmanın zor olduğunu söyledi.

Günde 10 litre su tüketerek sıcağa karşı mücadele ettiğini ifade eden Mehmet Zobi, "Hayvancılıkla uğraşıyorum, işimizin peşindeyiz. Hava sıcaklığı yaklaşık 35 derece, bu günlerde zorlanıyoruz. Çok yoruluyoruz, bu dünyaya yorulmak için gelmiş gibi hissediyoruz. Kışın güzel ama yazın iyi değil bizim iş. Kendim bol bol su içiyorum, yaklaşık 10 litreyi buluyor. Hayvanlara da bol bol su içiriyorum. Çoban bulmak zor, iş zor ve hava sıcak olduğu için kimse çalışmak istemiyor. Çobanın aylığı 80 bin TL, bu paraya çoban bulamazsın ve her adam bu işi yapamaz. Bu işi 6 yıldır yapıyorum, çalışacak kimseyi bulamayınca çocuklar bana yardım ediyor ve çocuklar çalışmayı seviyor" dedi.

Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da 40 dereceyi aşan sıcakta çobanlar günde 10 litre su tüketiyor - Son Dakika

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