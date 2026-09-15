iPhone fiyatlarına çip krizi zammı, vergi yükü yüzde 100'ü buluyor - Son Dakika
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iPhone fiyatlarına çip krizi zammı, vergi yükü yüzde 100'ü buluyor

iPhone fiyatlarına çip krizi zammı, vergi yükü yüzde 100\'ü buluyor
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Cep telefonu ve bilgisayar fiyatları iletken ve çip krizinin etkisiyle zam kıskacına girdi. MOBİSAD Başkanı Turnacı, yeni modellerde ön siparişlerin düşebileceğini belirterek yeni fiyat artışlarının gündeme gelebileceğini söyledi.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Cep telefonları ve bilgisayarlar zam kıskacına girdi. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "Küresel piyasalarda iletken ve çip konusunda yaşanan krizin bir sonucu olarak görülebilir, Türkiye'de, ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler de önemli" dedi.

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ANKA Haber Ajansı'na, cep telefonlarında son dönemde yaşanan ve izleyen aylarda gündeme gelecek fiyat hareketleri konusunda açıklamalarda bulundu. Turnacı, Apple'ın yeni modellerini tanıtmasının ardından Türkiye'de 84 bin 999 TL'ye satılan iPhone 17'nin fiyatını 99 bin 999 TL'ye, iPhone 17e'nin fiyatını 59 bin 999 TL'den 72 bin 999 TL'ye, iPhone Air'in fiyatını da  107 bin 999 TL'den 122 bin 999 TL'ye çıkarmasını, gerek küresel gerekse de iç piyasadaki gelişmelere bağladı.

Turnacı, küresel piyasalarda iletken ve çip üretimi konusunda yaşanan krize işaret ederek, "Bu durum, tüm dünyada fiyatları yükselten temel bir unsur olarak görülebilir. İkincisi de Türkiye'de, ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler" dedi.

YENİ ZAMLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Turnacı, Türkiye'de cep telefonu fiyatlarının artmaya devam edebileceğine dikkati çekerek, "Fiyatlar neden artabilir? Dış koşulların yanı sıra ülkemiz ekonomisinde yaşananlar da önemli. Buna bağlı olarak izleyen süreçlerde de yeni fiyat artışları gündeme gelebilir. htiyaç ve tabii imkan da varsa bugünden bu ihtiyacın giderilmesi vatandaşımız açısından avantaj anlamına geliyor" diye konuştu.

YENİ MODELERDE TALEP BİR MİKTAR GERİLEYEBİLİR

Turnacı, Apple'ın yeni modellerinden iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max iPhone Duo için ön siparişlerin alındığını söyledi. Apple'ın yeni modellerinden iPhone 18 Pro  bin 199 dolar, iPhone 18 Pro Max ise bin 299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Yeni modelin Türkiye'deki başlangıç fiyatı 137 bin 999 TL olarak açıklandı. iPhone Duo başlangıç fiyatı bin 999 dolar olarak duyuruldu.

Turnacı, talebin nasıl olduğu sorusu üzerine, yeni modellerin fiyatlarının yüksek olduğunu, bu nedenle önceki yıllara göre bir miktar ön siparişlerde düşüş görülebileceğini vurguladı.

Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye'de fiyatları etkileyen ana unsurun vergi olduğunu, bazı ürünlerde verginin, ürün fiyatından daha yüksek olduğunu söyledi.

VERGİ YÜKÜ YÜZDE 100'Ü BULUYOR

Cep telefonu satışlarından ortalama yüzde 82, üst segment telefonlardan da yüzde 100'ün üzerinde vergi ve pay alınıyor. Buna göre, ÖTV matrahı 4 bin 500 TL ve altı olan cihazlar için yüzde 25, matrahı 4 bin 500-9 bin TL olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için yüzde 50 vergi uygulanıyor. Buna, yüzde 12 TRT Bandrolü, yüzde 1,2 Kültür Bakanlığı payı ekleniyor. Bu tutara, yüzde 20 KDV dahil ediliyor. Bir telefonda vergi yükü yüzde 100'ü buluyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi iPhone fiyatlarına çip krizi zammı, vergi yükü yüzde 100'ü buluyor - Son Dakika

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