Fiji'de her 60 yetişkinden birine HIV tanısı konuldu, ulusal kriz ilan edildi - Son Dakika
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Fiji'de her 60 yetişkinden birine HIV tanısı konuldu, ulusal kriz ilan edildi

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Fiji'de HIV vakalarındaki artış üzerine Sağlık Bakanı Ratu Atonio Lalabalavu "ulusal kriz" ilan edildiğini duyurdu. Bakan, tahminlere göre her 60 yetişkinden birine HIV tanısı konulduğunu ve 2025'te 2 bin 16 yeni pozitif vaka kaydedildiğini belirtti.

Güney Pasifik'teki ada ülkesi Fiji'de, Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu'na (AIDS) yol açabilen İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) nedeniyle "ulusal kriz" ilan edildi.

FijiVillage News sitesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Ratu Atonio Lalabalavu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkedeki HIV vakalarına ilişkin son durumu değerlendirdi.

Mevcut tahminlere göre ülkedeki her 60 yetişkinden birine HIV tanısı konulduğunu ve "ulusal kriz" ilan edildiğini bildiren Lalabalavu, 2025'te 2 bin 16 yeni pozitif vakanın kaydedildiğini söyledi.

Test ile tedavi hizmetlerinin yaygınlaştırılacağını ve HIV'den korunmaya yönelik programın hayata geçirileceğini aktaran Lalabalavu, hükümetin çeşitli yasal düzenlemeler yapacağını, sağlık personelinin eğitileceğini, tıbbi malzeme tedarikinin güvence altına alınacağını ve toplumla temasın artırılacağını belirtti.

Bağışıklık sistemine saldırarak enfeksiyonlara karşı vücudun direncini zayıflatan HIV, tedavi edilmediğinde AIDS'e yol açıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fiji'de her 60 yetişkinden birine HIV tanısı konuldu, ulusal kriz ilan edildi - Son Dakika

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