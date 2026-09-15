Sokakta bıçaklı dehşet! Hiç tanımadığı kadını bıçakladı - Son Dakika
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Sokakta bıçaklı dehşet! Hiç tanımadığı kadını bıçakladı

Sokakta bıçaklı dehşet! Hiç tanımadığı kadını bıçakladı
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Samsun’un İlkadım ilçesinde bir şahıs, tanımadığı kadına bıçakla saldırarak ağır yaraladı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şahıs, tanımadığı kadına bıçakla saldırarak ağır yaraladı. Saldırgan, polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

HİÇ TANIMADIĞI KADINA BIÇAKLA SALDIRDI

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Ü. (32), sokakta karşılaştığı Nesrin H.'ye (43) bıçakla saldırdı. Vücudunun sağ göğüs üzeri ve sol göğüs altından yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Nesrin H.'nın dalağının alındığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sokakta bıçaklı dehşet! Hiç tanımadığı kadını bıçakladı

"PSİKOLOJİM BOZUK" SAVUNMASINA SIĞINDI

Olayın ardından polis tarafından suçta kullandığı bıçakla birlikte yakalanan Burak Ü., ifadesinde psikolojisinin bozuk olduğunu, PTT önünden geçerken tanımadığı bir kadın gördüğünü ve üzerinde taşıdığı bıçağı çıkararak kadına saldırdığını söyledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Sokakta bıçaklı dehşet! Hiç tanımadığı kadını bıçakladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sokakta bıçaklı dehşet! Hiç tanımadığı kadını bıçakladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Yeni Türkiye. Ahalisinin psikolojisi bozuk. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sokakta bıçaklı dehşet! Hiç tanımadığı kadını bıçakladı - Son Dakika
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