Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, takımın izin gününü Trabzon'u gezerek değerlendirdi. Mısırlı futbolcu, kentin önemli turizm noktalarını ziyaret etti.

SÜMELA MANASTIRI'NI GEZDİ

İzin gününü fırsat bilen Salah, ilk olarak Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nı ziyaret etti. Mısırlı yıldız daha sonra Trabzon'un doğal güzelliklerinden Kurtdere Yaylası'na geçti.

YAYLADA SALAH SÜRPRİZİ

Daha sonra ortaya çıkan bir paylaşımda Salah'ın Trabzon yaylalarında yürüyüş yaptığı anlar dikkat çekti. Bu sırada bölgede bulunan bir Trabzonspor taraftarı, karşısında yıldız futbolcuyu görünce büyük bir sürpriz yaşadı.

EFSANEYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Salah'ı fark eden taraftar, Mısırlı yıldızla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Trabzon'un yaylalarında gerçekleşen tesadüfi karşılaşmadan geriye bu kare kaldı.