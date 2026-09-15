Kuzey Kore lideri Kim, Putin'e mesajında Rusya'ya "sarsılmaz destek" sözü verdi - Son Dakika
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Kuzey Kore lideri Kim, Putin'e mesajında Rusya'ya "sarsılmaz destek" sözü verdi

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mesajda ülkesinin "sarsılmaz desteğini" taahhüt ettiği bildirildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mesajda ülkesinin "sarsılmaz desteğini" taahhüt ettiği bildirildi.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın haberine göre Kim, Kuzey Kore'nin kuruluşunun 78. yıl dönümü vesilesiyle Putin'in gönderdiği tebrik mesajına yanıt verdi.

Mesajında Kim, Kuzey Kore ve Rusya'nın birliklerini güçlendirip "adalet ve barışı birlikte koruduğunu ve büyük ittifak tarihlerine yeni bir sayfa eklemeye devam ettiklerini" bildirdi.

İki ülke arasındaki dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı yardımlaşma geleneklerine atıfta bulunan Kim, hükümetinin Moskova ile işbirliğini "genişletme ve derinleştirme" konusundaki kararlılığının "hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde sarsılmaz" olduğunu bildirdi.

Kim, mesajında "Ulusal güvenlik çıkarlarını ve uluslararası adaleti savunmaya yönelik bu kutsal savaşta Rusya'nın zafer kazanacağına dair sarsılmaz inancımla, size, yani sevgili dostuma ve kardeş Rus halkına değişmez desteğimi taahhüt ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni ittifak anlaşması

Kim Jong-un???????'un, Eylül 2023'te Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesine yaptığı ziyaret, Pyongyang-Moskova ilişkilerinde yeni dönemin başlangıcı olmuştu.

Rus lider bu ziyaretten 9 ay sonra Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulundu. Ziyarette iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.

Rus lider Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmişti.

Kuzey Kore lideri Kim de anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore lideri Kim, Putin'e mesajında Rusya'ya 'sarsılmaz destek' sözü verdi - Son Dakika

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