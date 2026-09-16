Talisca gitti, Fenerbahçe galibiyeti unuttu! 3 maçtır kazanamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Talisca gitti, Fenerbahçe galibiyeti unuttu! 3 maçtır kazanamıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın ayrılığının ardından dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Talisca sonrası çıktığı 3 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi. Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Roma ile 1-1, Gaziantep FK ile ise 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından alınan sonuçlar dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu sonrası oynadığı 3 resmi karşılaşmada galibiyetle tanışamadı.

3 MAÇTA GALİBİYET YOK

Fenerbahçe, bu süreçte ilk olarak Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Böylece Fenerbahçe, Talisca'nın ayrılığının ardından çıktığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 2 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

TALISCA SONRASI SERİ DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin Talisca sonrası henüz maç kazanamaması, üst üste gelen puan kayıplarıyla birlikte öne çıkan istatistiklerden biri oldu.

Anderson Talisca, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Beşiktaş, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Talisca gitti, Fenerbahçe galibiyeti unuttu! 3 maçtır kazanamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • bulentsanal1969 bulentsanal1969:
    çok ararsınız onu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
Bakan Şimşek: Dezenflasyon arzuladığımız hızda değil Bakan Şimşek: Dezenflasyon arzuladığımız hızda değil
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti

13:31
Kabe’ye gidip Fenerbahçe’ye beddua etti: Allah’ım sen bunlara...
Kabe'ye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara...
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
12:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
12:31
Bakan Şimşek’ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027’de olmayacak
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027'de olmayacak
12:12
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
11:38
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
11:30
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu
İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
11:25
Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı
Dursun Özbek milli araya lider girebilmek için bombayı patlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 13:53:34. #7.12#
SON DAKİKA: Talisca gitti, Fenerbahçe galibiyeti unuttu! 3 maçtır kazanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement